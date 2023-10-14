Космический корабль НАСА «Психика» начинает путешествие к металлическому астероиду

Космический корабль НАСА «Психея» отправился в шестилетнее путешествие для исследования редкого астероида, состоящего преимущественно из металла. Хотя большинство астероидов состоят из камня или льда, «Психея» станет первой миссией в металлический мир. Ученые полагают, что астероид, названный в честь греческой богини души, может быть остатками ядра ранней планеты.

Космический корабль был запущен компанией SpaceX из Космического центра Кеннеди НАСА и, как ожидается, достигнет астероида в 2029 году. Психея — самый крупный из девяти известных астероидов, богатых металлами, и расположен в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые ожидают, что астероид полон железа, никеля и других металлов, возможно, со следами золота, платины или серебра.

Исследование этого уникального астероида может дать ценную информацию о внутреннем устройстве планет, включая Землю. Изучая Психею, ученые надеются лучше понять недоступные ядра скалистых планет и формирование Солнечной системы.

В миссии будет использоваться солнечная электрическая двигательная установка, а космический корабль пролетит мимо Марса в 2026 году, чтобы получить гравитационный импульс. В 2029 году «Психея» попытается выйти на орбиту вокруг астероида и провести детальные наблюдения. Космический корабль будет оснащен экспериментальной системой связи с использованием лазеров для передачи данных, что позволит значительно увеличить передачу информации из дальнего космоса.

Миссия НАСА «Психея» столкнулась с задержками из-за проблем с тестированием программного обеспечения, но теперь она находится на пути к месту назначения. Миссия по астероидам совпадает с еще одним космическим кораблем НАСА, который недавно доставил на Землю образцы астероидов, что еще больше продвинуло наше понимание этих внеземных объектов.

источники:

– НАСА запускает «Психею»: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-psyche-spacecraft-moves-forward-one-step-closer-to-2022-launch

– Космический корабль начинает путешествие к астероиду из редких металлов: https://apnews.com/article/space-technology-phoenix-science-metal-a5babd10ae1539d3e5ed6e17f887f164