Три недавно обнаруженных места следов динозавров юрского периода в Марокко

Исследователи из Университета Сиди Мохамеда Бен Абделлы, Ливерпульского университета Джона Мурса и Бирмингемского университета обнаружили в Марокко три новых места следов динозавров юрского периода. Эти следы, обнаруженные в геологической формации Исли в регионе Имилчил-Аутербат, содержат следы различных типов динозавров.

Следы — это места, где следы, оставленные древними существами, сохранились в камне. Со временем эти следы закапываются и уплотняются в скале. Эрозия в конечном итоге обнажает следы, предоставляя палеобиологам ценную информацию о существах, которые когда-то бродили по этой территории.

Возраст трех недавно обнаруженных следов составляет от 145 до 165 миллионов лет, что соответствует юрскому периоду. Они содержат разнообразные следы, предположительно оставленные разными видами динозавров.

Длина одного из участков пути составляет около 61 метра и содержит 18 путей. Считается, что среди этих следов шесть были оставлены зауроподами, 11 — тероподами и один — орнитоподами. Другая тропа имеет размеры чуть более девяти метров и представляет собой две тропы, оставленные взрослыми тероподами и несколькими молодыми тероподами. Третий участок имеет длину почти пять метров и содержит множество следов птицеподобных теропод.

Хотя было обнаружено большое количество следов, исследователям еще предстоит связать ни один из них с конкретными окаменелостями тела из-за нехватки окаменелостей динозавров в этом районе.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

источники:

Ахмед Уссу и др., Новые места следов динозавров средней и поздней юры в Центральных горах Высокого Атласа, Марокко, Королевское общество открытой науки (2023). DOI: 10.1098/rsos.231091

Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-jurassic-era-dinosaur-track-sites-morocco.html