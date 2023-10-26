Открытие GRB 230307A: проливает свет на слияние нейтронных звезд

Крупнейшим прорывом стало то, что группа ученых со всего мира недавно сделала поразительное наблюдение гамма-всплеска, известного как GRB 230307A. Используя комбинацию наземных и космических телескопов, в том числе космический телескоп Джеймса Уэбба, космический гамма-телескоп Ферми и обсерваторию Нила Герельса Свифта, эти исследователи стали свидетелями необычного космического события, возникшего в результате слияния двух нейтронных звезд. . В результате этого редкого явления произошел мощный взрыв, породивший тяжелые элементы.

Одним из наиболее интересных аспектов этого открытия является обнаружение теллура после взрыва. Теллур — элемент, более редкий, чем платина на Земле, и его присутствие предполагает, что другие элементы, близкие к теллуру в периодической таблице, такие как йод, также могут быть обнаружены в выброшенном из килоновой материале. Йод является важным минеральным питательным веществом, имеющим решающее значение для поддержания жизни на нашей планете.

Килоновые, массивные взрывы, возникающие в результате столкновения нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры, выделяют огромное количество энергии в течение нескольких секунд. Энергия, излучаемая во время этих событий, эквивалентна тому, что наше Солнце производило бы за всю свою 10-миллиардную жизнь.

GRB 230307A особенно примечателен своей поразительной яркостью. За последние 50 лет наблюдений это лишь второй по яркости зарегистрированный гамма-всплеск. Он светится примерно в 1,000 раз ярче, чем типичный гамма-всплеск, обнаруженный телескопом Ферми.

Сотрудничество различных космических и наземных телескопов позволило ученым собрать множество ценной информации об этом необычном событии в режиме реального времени. Используя инфракрасные возможности космического телескопа Джеймса Уэбба, исследователи смогли определить происхождение килоновой звезды, обнаружив ее внутри спиральной галактики примерно в 120,000 XNUMX световых лет от места слияния нейтронных звезд. Две нейтронные звезды преодолели удивительное расстояние, эквивалентное диаметру нашего Млечного Пути, прежде чем слиться сотни миллионов лет спустя.

Это революционное открытие подчеркивает взаимодополняемость космических и наземных телескопов в области астрофизики. С предстоящим запуском римского космического телескопа Нэнси Грейс, который обладает замечательным полем зрения, астрономы ожидают еще больше возможностей для исследования и мониторинга килоновых звезд в будущем.

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Nature, знаменуют собой важный прогресс в нашем понимании образования тяжелых элементов во всем космосе.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Что такое гамма-всплеск?

Ответ: Гамма-всплеск — это высокоэнергетический взрыв, который высвобождает огромное количество гамма-излучения и происходит в отдаленных регионах Вселенной.

Вопрос: Что такое килоновые?

Ответ: Килоновые — это массивные взрывы, возникающие в результате столкновения двух нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры.

Вопрос: Почему обнаружение теллура имеет важное значение в этом открытии?

Ответ: Присутствие теллура предполагает, что другие элементы, такие как йод, также могут присутствовать в материале, выброшенном из килоновой. Йод является важным минеральным питательным веществом, необходимым для жизни на Земле.

Вопрос: Какой вклад в это исследование вносит космический телескоп Джеймса Уэбба?

Ответ: Космический телескоп Джеймса Уэбба предоставил ценные инфракрасные возможности, которые помогли ученым определить местоположение килоновой звезды в спиральной галактике, проливая свет на происхождение слияния нейтронных звезд.

Вопрос: Каково значение Римского космического телескопа Нэнси Грейс?

Ответ: Римский космический телескоп Нэнси Грейс с его широким полем зрения позволит астрономам продолжать исследовать и отслеживать килоновые звезды, предлагая больше возможностей для детального изучения этих космических событий.

(Источник: НАСА)