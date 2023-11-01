Новый взгляд на судьбу экзопланет, вращающихся вокруг Северной Короны Ро

Недавнее исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, пролило свет на надвигающуюся гибель четырех экзопланет в системе Ро Корона Бореалис (RCB). Этим экзопланетам грозит неизбежная судьба, поскольку их родительская звезда, желтый карлик, похожий на наше Солнце, приближается к своей фазе красного гиганта, которая, как ожидается, произойдет примерно через один миллиард лет.

Исследование под названием «Прогноз планетарного поглощения в системе Rho CrB» было проведено Стивеном Р. Кейном из факультета наук о Земле и планетах Калифорнийского университета в Риверсайде. Кейн исследовал будущее Ро Корона Бореалис и ее экзопланет, используя модели звездной эволюции.

Исследование показало, что три экзопланеты, получившие названия Rho Coronae Borealis e, b и c, находятся в особенно уязвимом положении из-за их непосредственной близости к звезде. Эти самые внутренние планеты рискуют быть полностью поглощены расширяющейся звездой, как только она войдет в фазу красного гиганта.

Хотя некоторые исследования показывают, что судьба планет массой ниже Юпитера в определенном диапазоне от звезды предрешена, то есть у них нет шансов на выживание, есть проблеск надежды для других планет в системе. Когда звезда раздувается, планеты могут гравитационно взаимодействовать друг с другом, что потенциально приводит к резонансам среднего движения и отталкивает их дальше от звезды. В некоторых случаях это взаимодействие может стать возможным путем эвакуации этих планет.

Однако те же приливные взаимодействия, которые потенциально могут спасти планету, могут также работать и против нее. Гравитационные силы между планетами и звездой могут загнать их внутрь, приближая их к гибели. Ученые активно изучают эти процессы, наблюдая за звездами, выходящими из главной последовательности.

Хотя судьба каждой отдельной экзопланеты в системе Ро Корона Бореалис может значительно различаться, исследования показывают, что планета Е, самая внутренняя планета, вероятно, быстро испарится, когда ее поглотит звезда. Ожидается, что планета b, самая массивная из четырех экзопланет, испытает приливные разрушения, что сделает ее выживание маловероятным. Расширение звезды, вызванное материалом планеты B, также может повлиять на судьбу планет c и d, ускоряя их поглощение.

Хотя модели и симуляции дают решающее представление о будущем Ро Корона Бореалис и ее экзопланет, подробные детали их судьбы по-прежнему сложно выяснить заранее. Тем не менее, это исследование предлагает свежий взгляд на потенциальные последствия для экзопланет, вращающихся вокруг звезды в фазе красного гиганта.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое Ро Корона Бореалис?

Ответ: Ро Короны Северной Америки — желтый карлик, расположенный примерно в 57 световых годах от Земли. Оно имеет сходство с нашим Солнцем с точки зрения массы, радиуса и светимости.

Вопрос: Сколько лет Ро Корона Бореалис?

Ответ: Ро Корона Северная имеет возраст примерно десять миллиардов лет, то есть оно вдвое старше нашего Солнца.

Вопрос: Что такое фаза красного гиганта?

Ответ: Фаза красного гиганта — это стадия звездной эволюции, на которой звезда, такая как Ро Корона Бореалис, раздувается до эпических размеров из-за истощения водородного топлива в ее ядре. Эта фаза наступает, когда звезда исчерпывает свое ядерное топливо и ее внешние слои расширяются.

Вопрос: Будут ли экзопланеты полностью поглощены звездой?

Ответ: Ожидается, что самая внутренняя экзопланета, Ро Корона Бореалис е, быстро испарится. Массивная экзопланета Ро Корона Бореалис b, скорее всего, испытает приливное разрушение, в то время как другие экзопланеты могут либо быть поглощены, либо потерять массу в результате испарения по мере движения по спирали к звезде.

Вопрос: Есть ли надежда на выживание экзопланет?

Ответ: Некоторые взаимодействия между экзопланетами могут привести к резонансам среднего движения или отодвинуть их дальше от звезды, обеспечивая потенциальный путь бегства. Однако гравитационные силы также могут приблизить их гибель. Выживание экзопланет остается неопределенным.