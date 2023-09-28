Астронавт и два космонавта вернулись на Землю после рекордного года в космосе

Астронавт НАСА и двое российских космонавтов успешно вернулись на Землю после более чем года пребывания в космосе. Американский астронавт Фрэнк Рубио установил новый рекорд самого продолжительного космического полета США, обогнав предыдущего рекордсмена Марка Ванде Хея. Трио приземлилось в отдаленном районе Казахстана в капсуле «Союз», которая была отправлена ​​​​в качестве замены после того, как их первоначальный космический корабль потерял охлаждающую жидкость из-за столкновения с космическим мусором.

Миссия должна была продлиться 180 дней, но в итоге была продлена до 371 дня. Рубио провел в космосе более чем на две недели дольше, чем Ванде Хей, в то время как Россия по-прежнему удерживает общий рекорд самого продолжительного космического полета в 437 дней. Замена капсулы «Союз» была запущена в феврале после того, как российские инженеры обнаружили, что кусок космического мусора пробил радиатор оригинальной капсулы. Опасения по поводу перегрева привели к решению вернуть капсулу пустой.

Запасные астронавты прибыли на Международную космическую станцию ​​почти две недели назад, и трое вернувшихся членов экипажа испытали мощные силы гравитации во время входа в атмосферу Земли. Спасательные бригады были готовы забрать их, как только они приземлятся в бесплодных степях Казахстана.

Рубио, военный врач и пилот вертолета, во время пресс-конференции выразил надежду поприветствовать жену и детей и рассказал, что психологический аспект проведения года в космосе оказался более сложным, чем он первоначально ожидал. НАСА в настоящее время не планирует проводить будущие годичные миссии, поэтому рекорд Рубио может продержаться какое-то время.

Источник: Ассошиэйтед Пресс.

источники:

- Ассошиэйтед Пресс