Американский астронавт НАСА и двое российских космонавтов благополучно вернулись на Землю, проведя в космосе чуть больше года. Это длительное пребывание установило новый рекорд самого продолжительного космического полета США. Трио приземлилось в отдаленном районе Казахстана, спустившись на капсуле «Союз», которая заменила их первоначальный полет, который был поврежден космическим мусором и потерял охлаждающую жидкость во время стыковки с Международной космической станцией.

Первоначально запланированная как 180-дневная миссия, длительное пребывание было вызвано непредвиденными обстоятельствами. Астронавт НАСА Фрэнк Рубио провел в космосе более чем на две недели дольше, чем предыдущий рекордсмен Марк Ванде Хей. Однако мировой рекорд по продолжительности космического полета по-прежнему принадлежит российским космонавтам, которые в середине 437-х годов провели в космосе 1990 дней.

Капсула «Союз», использованная для обратного пути, была заменой, запущенной в феврале. Предполагается, что кусок космического мусора пробил радиатор их оригинальной капсулы, что вызвало опасения по поводу перегрева электроники капсулы и пассажиров. В качестве меры предосторожности судно вернулось пустым.

Две недели назад космонавтов окончательно заменили свежим экипажем, поскольку ранее в наличии капсулы «Союз» не было. Новый командир космической станции датчанин Андреас Могенсен выразил благодарность вернувшимся астронавтам перед тем, как они покинули Международную космическую станцию.

На протяжении всего спуска трое астронавтов сообщили, что чувствуют себя хорошо. Они испытали сильные гравитационные силы, когда их капсула снова вошла в атмосферу Земли и в конечном итоге приземлилась в бесплодных казахских степях. Спасательные бригады оперативно прибыли на вертолетах, чтобы оказать помощь астронавтам.

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио назвал длительное пребывание в космосе психологически сложным и признал, что изначально не согласился бы на целый год в космосе. За время своего отсутствия он пропустил несколько важных семейных вех. В настоящее время НАСА не планирует проводить больше ежегодных миссий. Рекорд Рубио может продержаться довольно долго.

С момента своего запуска в сентябре прошлого года трое астронавтов преодолели в общей сложности 157 миллионов миль и облетели Землю почти 6,000 раз.

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– Определение капсулы «Союз»: Пилотируемый космический корабль, используемый Россией для полетов человека в космос.

– Определение Международной космической станции (МКС): Обитаемый искусственный спутник, служащий лабораторией космических исследований.

– Определение космического мусора: Несуществующие искусственные объекты в космосе, включая старые спутники и фрагменты ракетных запусков.