Капсула «Союз» успешно вернулась на Землю после завершения годового полета в космос. Оригинальная капсула «Союза» была заменена из-за подозрения на повреждение космическим мусором. Новая капсула «Союз» благополучно доставила экипаж — американского астронавта Рубена Рубио и российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина — на Землю. Во время миссии Рубио пропустил важные семейные вехи, но с нетерпением ждет воссоединения со своими близкими.

Инженеры заподозрили, что кусок космического мусора пробил радиатор оригинальной капсулы «Союза», что привело к опасениям по поводу перегрева электроники и безопасности экипажа космического корабля. Новый командир космической станции Андреас Могенсен поприветствовал членов экипажа их семьями, признав их жертву и преданность делу.

Рубио, армейский врач и пилот вертолета, признал, что психологический аспект пребывания в космосе в течение года оказался более сложным, чем он ожидал. Он выразил желание обнять жену и детей по возвращении. За время своей миссии члены экипажа преодолели расстояние в 157 миллионов миль и облетели Землю около 6,000 раз.

У НАСА нет ближайших планов по увеличению количества миссий продолжительностью в год. Успешное завершение этой миссии свидетельствует о прогрессе и достижениях в освоении космоса. Безопасное возвращение членов экипажа является свидетельством тщательного планирования и опыта задействованных инженеров и космических агентств.

источники:

- Департамент здравоохранения и науки Ассошиэйтед Пресс

- Марсия Данн, Associated Press