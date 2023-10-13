Исследование выявило тысячи программируемых ферментов, разрезающих ДНК

Новое исследование Института исследований мозга Макговерна Массачусетского технологического института выявило тысячи программируемых ферментов, разрезающих ДНК, называемых фанзорами. Фанцоры — это ферменты, управляемые РНК, которые можно запрограммировать на разрезание ДНК в определенных участках, подобно бактериальным ферментам, используемым в широко используемой системе редактирования генов CRISPR. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, сообщает об открытии разнообразных природных ферментов Фанзора, которые можно адаптировать для исследований или медицины.

Ферменты, управляемые РНК, оказались ценными инструментами в лаборатории, о чем свидетельствует успех инструментов редактирования генома на основе CRISPR. Эти инструменты произвели революцию в модификации ДНК и ускорили исследования в области генной терапии. С тех пор ученые обнаружили в бактериях различные РНК-проводящие ферменты, обладающие уникальными свойствами, подходящими для лабораторного использования. Недавнее открытие фанзоров расширяет границы биологии, управляемой РНК. Ранее такие ферменты были обнаружены только у эукариотических организмов — группы, в которую входят растения, животные и грибы, характеризующиеся мембраносвязанным ядром.

Одним из потенциальных преимуществ использования ферментов эукариотических организмов является их потенциальная пригодность для использования на других эукариотах, включая человека, благодаря их естественной эволюции в сходной генетической среде. Предыдущие исследования показали, что ферменты Фанзора могут быть генетически модифицированы для точного разрезания определенных последовательностей ДНК в клетках человека. Новое исследование показывает, что некоторые фанзоры могут воздействовать на последовательности ДНК в клетках человека даже без оптимизации.

Исследователи значительно расширили известное разнообразие ферментов Фанзора, идентифицировав более 3,600 фанзоров у эукариот и вирусов, которые их заражают, что привело к идентификации пяти различных семейств ферментов. Сравнительный анализ этих ферментов выявил доказательства долгой эволюционной истории.

Считается, что фанзоры произошли от бактериальных ферментов, разрезающих ДНК под управлением РНК, называемых TnpBs. Исследование предполагает, что эти бактериальные предшественники проникали в эукариотические клетки несколько раз, возможно, посредством передачи вирусов или внедрения симбиотических бактерий. Попав внутрь эукариотических клеток, ферменты развили функции, подходящие для их новой среды, например, сигнал, который позволяет им проникать в ядро ​​клетки и получать доступ к ДНК.

Эксперименты, проведенные в рамках исследования, показали, что фанзоры имеют отдельный активный сайт разрезания ДНК по сравнению с их бактериальными аналогами, что приводит к большей точности при разрезании целевых последовательностей. Кроме того, фанзорам не хватает беспорядочной активности, проявляемой их бактериальными предками, которые разрезают другие последовательности ДНК в дополнение к намеченной цели.

Исследователи надеются, что дальнейшие исследования приведут к разработке сложных инструментов редактирования генома на основе фанзоров. Их уникальные возможности делают их новой многообещающей платформой в области систем, управляемых РНК.

источники:

- Достижения науки (журнал)

– https://mcgovern.mit.edu/news/news/mapping-multitude-programmable-dna-cuts