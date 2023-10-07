Исследователи разрабатывают новый метод безвредного анализа белков

Исследователи из Техасского университета A&M и TEES совершили прорыв в анализе белков, внедрив новый метод, называемый термостабильным рамановским профилированием (TRIP). Традиционно рамановская спектроскопия была сложной задачей для биомедицинских исследователей из-за повреждения живых белков во время оптических измерений. Однако подход TRIP позволяет проводить скрининг взаимодействий белка с лигандом в низких концентрациях и низких дозах в соответствующих условиях, обеспечивая безметочные и высоковоспроизводимые измерения.

Рамановская спектроскопия — это метод, который включает в себя освещение образца монохроматическим светом и наблюдение за возникающим рассеянным светом. Однако тепло, выделяемое светом, исторически приводило к разрушению живых белков, что приводило к противоречивым результатам. Теперь TRIP предлагает решение, заключающееся в охлаждении поверхности или подложки, что предотвращает повреждение белка. Это позволяет исследователям получить необходимую информацию, не ставя под угрозу целостность белков.

Последствия этого прорыва значительны. Взаимодействия белок-лиганд играют решающую роль в различных биологических процессах, включая передачу сигналов, иммунные реакции и регуляцию генов. Способность TRIP обнаруживать эти взаимодействия в режиме реального времени может сократить сроки тестирования лекарств и вакцин, что потенциально приведет к более быстрой и экономически эффективной разработке.

Кроме того, метод TRIP требует меньших размеров выборки и более низких концентраций белка, что делает его более экономичным вариантом тестирования. Этот прогресс в анализе белков может совершить революцию в клинических испытаниях, предоставляя результаты с более высокой точностью в тот же день.

Исследовательская группа также изучает дополнительные возможности применения метода TRIP. Они надеются определить химический состав белков с помощью этого метода, что может иметь значение для анализа ДНК и других биологических молекул.

В целом, развитие метода TRIP предлагает многообещающее решение проблем, с которыми сталкиваются при анализе белков. Благодаря своей способности обеспечивать безвредные измерения в соответствующих условиях, TRIP может изменить различные области, включая разработку лекарств, тестирование вакцин и клиническую диагностику.

источники:

– «Скрининг взаимодействия лекарственных средств без меток с помощью рамановской микроскопии», Нарангерел Алтангерел, Бенджамин В. Нойман, Филип Р. Хеммер, Владислав В. Яковлев, Навид Раджил, Чжэньхуан Йи, Алексей В. Соколов и Марлан О. Скалли.

– При поддержке Управления научных исследований ВВС (AFOSR), Управления военно-морских исследований, Фонда Роберта А. Уэлча, TEES, Национальных институтов здравоохранения и Программы X грантов Техасского университета A&M.