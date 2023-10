Изучение законов сохранения в квантовой механике

By

Законы сохранения — это фундаментальные принципы физики, которые описывают сохранение определенных величин или свойств в изолированных физических системах с течением времени. Эти законы, включающие сохранение массы-энергии, импульса и электрического заряда, имеют решающее значение для понимания поведения Вселенной. Они определяют процессы, которые могут или не могут происходить в природе. Например, закон сохранения импульса показывает, что сумма всех импульсов остается постоянной в закрытой системе до и после события, такого как столкновение.

Хотя законы сохранения хорошо известны в классической механике, они становятся более интригующими в области квантовой механики. В квантовой механике теоремы сохранения выводятся из таких принципов, как симметрия физических систем, в отличие от классической механики, где они предполагаются с самого начала.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи разработали мысленный эксперимент для дальнейшего изучения законов сохранения в квантовой механике. Мысленные эксперименты, гипотетические сценарии, используемые для изучения последствий теорий и принципов, дают новое понимание природы квантовой механики.

В мысленном эксперименте, созданном исследователями, участвуют два персонажа, Алиса и Боб, сидящие на стульях колесиками друг против друга. Когда они толкают друг друга, они движутся в противоположных направлениях с одинаковой скоростью, в результате чего постоянная сумма скоростей равна нулю. Это демонстрирует сохранение импульса в квантовом мире.

Значение этого мысленного эксперимента выходит за рамки его конкретного сценария. Он иллюстрирует универсальную применимость законов сохранения, охватывающих сценарии с различными массами, начальным движением и сложными взаимодействиями. Законы сохранения возникают из симметрий, встречающихся в природе, и их предсказуемость сохраняется независимо от конкретных деталей взаимодействий.

Однако в квантовой механике традиционные законы сохранения сталкиваются с проблемами. Измерение определенной величины в квантовой системе возмущает систему, фундаментально изменяя ее последующую эволюцию. Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи разработали экспериментальную установку, которая включала подготовку квантовой системы в определенном исходном состоянии и измерение сохраняющейся величины сразу после подготовки. Затем они позволили системе развиваться без каких-либо измерений, обнаружив, что сохранение углового момента сохраняется даже в отдельных случаях.

Это исследование способствует более глубокому пониманию основных принципов квантовой механики и законов сохранения, которые управляют поведением квантовых систем. Исследуя эти законы посредством мысленных экспериментов и инновационных экспериментальных установок, учёные смогут продолжить разгадывать тайны квантового мира.

источники:

– Название: Законы сохранения в квантовой механике, объясненные в экспериментах

Источник: Труды Национальной академии наук.

Авторы: Джордж Захария, Маркус С. Киршнер, Санду Попеску

Дата: ноябрь 2020