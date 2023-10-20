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Наука

Тайна ранних ярких галактик раскрыта: образование взрывных звезд

ByВики Ставропулу

Октябрь 20, 2023
Тайна ранних ярких галактик раскрыта: образование взрывных звезд

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) недавно сделал снимки некоторых из самых ранних галактик Вселенной, которые сформировались в течение нескольких сотен миллионов лет после Большого взрыва. Эти галактики казались слишком яркими, слишком большими и слишком развитыми для своего возраста, бросая вызов стандартной модели космологии. Однако новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, предполагает, что бурное звездообразование — явление, которое включает в себя короткие, интенсивные периоды рождения и смерти звезд, за которыми следуют более длительные и спокойные фазы, — может объяснить эту загадку.

Для исследования этой проблемы исследователи использовали передовое компьютерное моделирование в рамках проекта Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Моделирование показало, что бурное звездообразование может объяснить удивительную яркость, наблюдаемую в ранних галактиках, захваченных JWST. Всплеск звездообразования распространен в галактиках малой массы и характеризуется вспышками звездообразования, за которыми следуют взрывы сверхновых, которые выбрасывают газ, который позже выпадает обратно, образуя новые звезды. Однако когда галактики становятся достаточно массивными, их гравитация удерживает галактику вместе и приводит ее в устойчивое состояние, предотвращая выброс газа.

В случае подтверждения это объяснение избавит от необходимости пересмотра или корректировки стандартной модели космологии. Результаты проливают свет на физику космического рассвета и бросают вызов предыдущим предположениям о ранней Вселенной. Предоставляя убедительные наблюдательные данные, JWST значительно расширил наше понимание физических деталей галактик и позволяет нам вернуться и изучить физику ранней Вселенной.

источники:

- Письма Астрофизического журнала

– Гочао Сунь, научный сотрудник Северо-Западного университета

– Клод-Андре Фоше-Жигер, астроном Северо-Западного университета.

By Вики Ставропулу

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