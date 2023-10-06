Неожиданный поворот: ранние галактики были намного больше, чем ожидалось, показало новое исследование

Недавнее исследование, проведенное астрофизиками Северо-Западного университета, показало, что самые ранние галактики во Вселенной могут быть не такими массивными, как считалось ранее. Новое моделирование, проведенное исследовательской группой, показывает, что эти галактики кажутся больше из-за нерегулярных и интенсивных вспышек звездообразования.

Открытие этих ранних галактик, появившихся менее чем через миллиард лет после Большого взрыва, бросило вызов существующим космологическим моделям. Согласно стандартной модели, галактикам не хватило времени, чтобы стать такими яркими, массивными и зрелыми, какими они кажутся. Это несоответствие поставило вопросы о возрасте Вселенной и точности космологических моделей.

Команда, возглавляемая научным сотрудником Гочао (Джейсоном) Санем, постдокторантом, использовала передовые компьютерные модели в рамках проекта «Обратная связь релятивистской среды» (FIRE). Эти симуляции позволили исследователям смоделировать формирование галактик вскоре после Большого взрыва, принимая во внимание энергию, массу, импульс и химические элементы. Моделирование показало, что звездообразование в ранних галактиках происходило всплесками, при этом многие звезды формировались одновременно, после чего следовали периоды бездействия.

Это явление, известное как «взрывное звездообразование», редко встречается в современных галактиках, таких как Млечный Путь, где звезды формируются с постоянной скоростью. Однако в ранних галактиках вспышки звездообразования вызывали интенсивные вспышки света, из-за чего эти галактики казались больше, чем они есть на самом деле. Моделирование успешно воспроизвело множество ярких галактик, наблюдаемых космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST).

Новое понимание формирования ранних галактик дает бесценную информацию о физике космоса. Изучая крупнейшие структуры во Вселенной, астрономы надеются лучше понять космологические загадки, такие как напряжение Хаббла, темная материя и темная энергия. Наблюдения, сделанные с помощью JWST в период Космического Рассвета, когда формировались первые звезды и галактики, пролили свет на ранее недоступную эпоху Вселенной.

Это исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, открывает новые возможности для изучения формирования и эволюции галактик. Феномен взрывного звездообразования дает объяснение неожиданной яркости этих ранних галактик и дает новый взгляд на процессы, которые сформировали Вселенную в ее зачаточном состоянии.

источники:

– Письма в астрофизическом журнале (публикация)

– Северо-Западный университет (исследовательское учреждение)

– Космический телескоп Джеймса Уэбба (миссия НАСА)