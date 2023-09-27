Урожайная луна на этой неделе: последнее суперлуние года

На этой неделе наблюдателей за небом по всему миру ждет настоящее удовольствие, поскольку они станут свидетелями последней суперлуны в году. Предстоящее полнолуние, известное как «урожайная луна», будет казаться больше и ярче, чем обычно, создавая захватывающее дух зрелище для тех, кому посчастливилось стать его свидетелем.

Суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с самым близким приближением Луны к Земле по ее эллиптической орбите. В результате этого явления луна кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в обычное полнолуние. Термин «суперлуна» был придуман астрологом Ричардом Нолле в 1979 году и с тех пор завоевал популярность среди любителей неба.

Урожайная луна — это полнолуние, которое происходит ближе всего к осеннему равноденствию, которое приходится примерно на 22 сентября. В этом году урожайная луна достигнет своей максимальной яркости 20 сентября. Название «урожайная луна» происходит от традиции фермеров использовать лунный свет, чтобы продлить свое рабочее время во время напряженного сезона сбора урожая.

По данным НАСА, лучшее время для наблюдения за урожайной луной — вскоре после захода солнца, когда луна находится чуть выше горизонта. В это время Луна может казаться больше, чем обычно, из-за оптической иллюзии, вызванной ее близостью к окружающим объектам на горизонте.

Хотя урожайная луна — прекрасное зрелище, ее значение выходит за рамки ее визуальной привлекательности. Во многих культурах мира урожайная луна ассоциируется с временем изобилия, благодарности и празднования урожая. Он символизирует конец лета и начало осени, время перехода и размышлений.

Итак, возьмите одеяло, найдите уютное место и наслаждайтесь последней суперлуной в году. Это прекрасная возможность восхититься чудесами нашей Вселенной и оценить красоту, которую предлагает нам природа.

источники:

– «Урожайная луна на этой неделе станет последней суперлуной в году» – Общественное вещание Джорджии.