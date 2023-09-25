Урожайная суперлуна освещает осеннее небо

Урожайная луна, также известная как кукурузная луна, украсит ночное небо с вечера четверга до начала пятницы. Это полнолуние, которое происходит ближе всего к началу осени, получило свое название от фермеров, которые полагались на его свет, чтобы работать до поздней ночи, собирая урожай. В этом году урожайная луна будет суперлуной, которая будет выглядеть больше и ярче, чем обычно.

Явление суперлуны происходит, когда Луна полная и находится в самой близкой к Земле точке. Урожайная суперлуна в этом году станет последней из четырех последовательных суперлуний после оленьей луны в июле, осетровой луны 1 августа и голубой луны 30 августа.

У звездочетов будет возможность увидеть близкую к полнолунию дни до и после пика. Хотя луна будет наиболее полной в 5:57 утра по восточному времени в пятницу, ее можно будет увидеть уже после наступления темноты в четверг.

Помимо урожайной суперлуны, наблюдатели за небом также смогут увидеть Сатурн. Во вторник вечером, глядя на юго-восточное небо, планету можно увидеть немного выше и левее Луны.

Интересно, что суперголубая луна в этом году, которая взошла в прошлом месяце, была последней за следующие 14 лет. Следующие появления суперголубых лун произойдут в январе и марте 2037 года.

Забегая вперед, осень 2023 года обещает несколько захватывающих небесных событий. В октябре на юго-западе США можно будет увидеть солнечное затмение «огненное кольцо». В ноябре также будет Охотничья Луна и лунное затмение Венеры. Кроме того, метеорный поток Андромедиды, который не наблюдался уже 171 год, достигнет своего пика в декабре, подарив наблюдателям за небом около 60 падающих звезд.

источники:

- НАСА

- Форбс