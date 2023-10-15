Раскрываем тайны астероида Бенну

Миссия НАСА OSIRIS-REx недавно доставила на Землю образцы с астероида Бенну, и первоначальный анализ предоставил захватывающие идеи. Образец материала демонстрирует наличие как воды, так и высокого содержания углерода, что позволяет предположить наличие строительных блоков для жизни на нашей планете. Это открытие может помочь ученым лучше понять происхождение жизни на Земле и потенциал жизни в других частях Вселенной.

Образцы были обнаружены в Космическом центре имени Джонсона НАСА 11 октября, где ученые продемонстрировали камень и пыль возрастом 4.5 миллиарда лет. Основная часть пробы находится внутри пробоотборника OSIRIS-REx, а видимый материал Бенну находится снаружи.

Что касается других космических новостей, астронавт НАСА Фрэнк Рубио недавно вернулся на Землю, проведя на борту Международной космической станции рекордные 371 день. Во время пресс-конференции 13 октября Рубио рассказал о своей миссии и уникальности нашей планеты. Длительные космические полеты, подобные полету Рубио, предоставляют ценные данные о влиянии длительных космических путешествий на человеческое тело, что имеет решающее значение для будущих миссий на Луну и Марс.

Кроме того, 13 октября успешно стартовал космический корабль НАСА «Психея». На борту ракеты SpaceX Falcon Heavy «Психея» направляется к богатому металлами астероиду с таким же названием. Целью этой миссии является изучение астероида и получение информации о том, как образовались каменистые планеты, подобные Земле.

Наконец, НАСА обеспечило прямую трансляцию кольцевого солнечного затмения 14 октября. Это редкое небесное событие происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, но не полностью закрывает его, в результате чего на небе образуется «огненное кольцо». Люди в 48 смежных штатах имели возможность стать свидетелями хотя бы частичного затмения.

Эти недавние достижения в освоении космоса подчеркивают продолжающиеся усилия НАСА по расширению нашего понимания Вселенной и раскрытию тайн небесных тел.

источники:

– НАСА: обнаружение исторических образцов, возвращенных с астероида Бенну

– НАСА: Рубио обсуждает рекордный космический полет

– НАСА: космический корабль «Психея» отправляется в металлический мир

– НАСА: освещение НАСА кольцевого солнечного затмения.