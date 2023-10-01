OSIRIS-REx НАСА завершает миссию по возвращению образцов исторического астероида

Первая миссия НАСА по возвращению образцов астероидов, OSIRIS-REx, успешно приземлилась на Земле 24 сентября после сбора образцов породы и пыли с астероида Бенну. Капсула для возврата образцов была доставлена ​​в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где образцы будут храниться и передаваться ученым по всему миру. Эта миссия поможет астрономам понять, как формировались планеты и как зародилась жизнь, а также даст представление о околоземных астероидах.

Астронавт НАСА установил рекорд США, проведя в космосе 371 день

Еще одно историческое событие произошло 27 сентября, когда астронавт НАСА Фрэнк Рубио вернулся на Землю, проведя в космосе рекордные для США 371 день. Рубио вместе с двумя членами экипажа благополучно приземлился в Казахстане. Эта расширенная миссия позволит исследователям изучить влияние длительного космического полета на людей.

Прогресс, достигнутый в миссии НАСА «Артемида II» на Луну

Основная ступень лунной ракеты НАСА Artemis II, оснащенная всеми четырьмя двигателями RS-25, завершена на сборочном заводе НАСА в Мишуде. Астронавты «Артемиды II» также завершили первые испытания комплексной наземной системы в Космическом центре Кеннеди НАСА. «Артемида-XNUMX» станет первой пилотируемой миссией НАСА в рамках программы «Артемида», целью которой является высадка следующих людей на Луну.

Предварительный обзор кольцевого затмения «Огненного кольца»

14 октября редкое кольцевое солнечное затмение будет видно на всей территории США, от Орегона до Техаса. Кольцевое затмение происходит, когда Луна не полностью закрывает Солнце, создавая эффект «огненного кольца». Это событие дает наблюдателям возможность стать свидетелями этого уникального явления. Посетите сайт Solarsystem.nasa.gov/eclipses, чтобы узнать больше о затмениях.

источники:

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), созданное в 1958 году, является независимым агентством федерального правительства США.

– OSIRIS-REx: запущенный в 2016 году космический корабль «Происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов, безопасность-Regolith Explorer» (OSIRIS-REx) является первой миссией НАСА по возвращению образцов астероидов.

– Артемида II: Миссия Артемида II является частью программы НАСА Артемида, целью которой является возвращение людей на Луну.