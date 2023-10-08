Миссия НАСА «Психея» готовится к изучению богатого металлами астероида

НАСА собирается запустить свой космический корабль «Психея» с монументальной миссией по изучению богатого металлами астероида во внешней части главного пояса астероидов. Запуск запланирован на 12 октября, когда космический корабль отправится в путешествие длиной 2.2 миллиарда миль к астероиду Психея. Это будет первый раз, когда НАСА исследует астероид, состоящий преимущественно из металла, а не из камня или льда. Миссия направлена ​​на разгадку тайны формирования каменистых планет, подобных Земле.

Еще одной важной вехой стало то, что аналоговая марсианская миссия НАСА CHAPEA недавно достигла своего 100-го дня. Экипаж добровольцев из четырех человек жил в моделируемой марсианской среде обитания в Космическом центре имени Джонсона НАСА, выполняя действия, которые астронавты будут выполнять во время будущих миссий человека на Марс. Информация, полученная в ходе этой моделируемой миссии, а также уроки, извлеченные из миссий Артемиды на Луне, будут способствовать подготовке к отправке астронавтов на Марс.

1 октября исполнилось 65 лет со дня официального начала деятельности НАСА. В ответ на достижения Советского Союза в освоении космоса президент Дуайт Д. Эйзенхауэр подписал Закон о национальной аэронавтике и космосе, сделав НАСА ведущим агентством, ответственным за гражданскую космическую программу Америки. НАСА включило в себя элементы своего предшественника, Национального консультативного комитета по аэронавтике, который занимался продвижением исследований в области аэронавтики.

Кроме того, этим летом НАСА отпраздновало 15-летие Студенческой программы авиационных исследований (SARP). SARP предоставляет студентам старших курсов бакалавриата практический опыт исследований, когда они участвуют в реальных научных кампаниях на борту бортовых научных лабораторий НАСА. Эти лаборатории оснащены самолетами, специально оборудованными для исследовательских проектов.

Эти вехи и миссии служат важными ступеньками в продолжающихся исследованиях НАСА нашей Вселенной.

источники:

– НАСА (https://www.nasa.gov/)

– Миссия НАСА «Психика» (https://www.nasa.gov/mission_pages/psyche/mission/index.html)