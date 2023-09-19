Представляем Find Starlink: инструмент для отслеживания и просмотра спутников Starlink в режиме реального времени

Вы когда-нибудь задумывались, сможете ли вы обнаружить спутники Starlink Илона Маска со своего места? Благодаря новому инструменту под названием Find Starlink теперь вы можете отслеживать и просматривать эти спутники в режиме реального времени. Хотя карта Starlink была доступна общественности в течение некоторого времени, в основном она использовалась для проверки покрытия в определенных областях. Однако Find Starlink делает еще один шаг вперед, позволяя пользователям видеть видимость спутников, оптимальное время просмотра и соответствующие значения яркости на основе их местоположения или координат.

Одним из самых интересных аспектов наблюдения за спутниками Starlink является их внешний вид. Сгруппированные вместе, они образуют череду огней, проносящуюся по ночному небу. В отличие от других спутников, которые выглядят как отдельные точки света, созвездие Starlink создает завораживающее визуальное зрелище.

Find Starlink напоминает пользователям, что, хотя спутник может показаться над головой, отсутствие его группы довольно распространено. Эти спутники движутся с удивительной скоростью 300 миль в минуту, поэтому их легко пропустить, даже если вы правильно рассчитаете время просмотра. Так что не расстраивайтесь, если вы не заметили их сразу.

Важно отметить, что Find Starlink является независимым инструментом и официально не связан со SpaceX или Starlink. Вместо этого он использует координаты для отслеживания траекторий этих мегасозвездий на орбите Земли.

Если вы хотите стать свидетелем чуда спутников Starlink Илона Маска, попробуйте Find Starlink. Введите свое местоположение или координаты и узнайте, когда и где можно увидеть эти очаровательные огни, проносящиеся по небу.

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