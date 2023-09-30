Разработан датчик пота для мониторинга уровня эстрогена для женского здоровья

Исследователи из Калифорнийского технологического института (Калифорнийский технологический институт) совершили прорыв в мониторинге здоровья, разработав датчик пота, специально предназначенный для измерения уровня эстрадиола, гормона класса эстрогенов, в женском поте. Этот неинвазивный подход потенциально может дать ценную информацию о фертильности, а также о прогрессе заместительной гормональной терапии (ЗГТ).

Традиционно мониторинг фертильности основывался на таких методах, как отслеживание температуры тела, которые не всегда могут быть точными. Однако новый датчик пота предлагает более надежное решение. Поскольку уровень эстрадиола повышается перед овуляцией, датчик может предоставлять более ранние и точные оповещения тем, кто пытается зачать ребенка естественным путем или с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Помимо мониторинга фертильности, датчик пота также может быть полезен людям, проходящим ЗГТ. Вместо инвазивного мониторинга забора крови можно получать непрерывные показания с помощью простого пластыря. Это устраняет необходимость частых анализов крови и предлагает менее интрузивный метод контроля уровня эстрадиола.

Датчик пота, разработанный исследователями из Калифорнийского технологического института, использует гибкую пластиковую мембрану с микрофлюидными каналами, которые отводят пот от тела. Затем пот направляется в камеру, содержащую наночастицы золота, пленки карбида титана MXene и одноцепочечный аптамер ДНК, который связывается с эстрадиолом. Этот инновационный дизайн обеспечивает повышенную чувствительность по сравнению с предыдущими устройствами.

Хотя датчик в настоящее время находится на ранней стадии разработки, команда работает над уменьшением его размера, чтобы сделать его более удобным для долгосрочного использования. Конечная цель — миниатюризировать датчик и превратить его в компактное носимое устройство, например в кольцо, которое можно надеть на палец пациента.

Исследование, проведенное исследовательской группой, было опубликовано в журнале Nature Nanotechnology и дает ценную информацию о потенциале датчиков пота для мониторинга женского здоровья.

источники:

– Калифорнийский технологический институт (Калтех) – Статья исследователя

– Публикация в журнале Nature Nanotechnology