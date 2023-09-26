Проблемы наблюдения за атмосферами планет TRAPPIST-1

Согласно новым данным космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), усилиям по изучению атмосфер планет в системе TRAPPIST-1 препятствует активность на поверхности красного карлика в ее центре. Прибор среднего инфракрасного диапазона JWST (MIRI) наблюдал за самой внутренней планетой, TRAPPIST-1b, и обнаружил, что это, скорее всего, бесплодная скала без значительной атмосферы. Аналогичные результаты были получены и для второй планеты системы TRAPPIST-1c. Эти две планеты похожи на Меркурий, самую внутреннюю планету нашей Солнечной системы.

Астрономы под руководством Оливии Лим из Университета Монреаля впервые получили спектр планеты в системе TRAPPIST-1, а именно TRAPPIST-1b. Спектр, полученный с помощью устройства формирования изображения ближнего инфракрасного диапазона и безщелевого спектрографа JWST (NIRISS), не показал признаков плотной атмосферы с преобладанием водорода. Однако наблюдения показали, что влияние звезды доминирует в измерениях, что затрудняет определение того, является ли TRAPPIST-1 потенциально обитаемым или нет.

Для наблюдения за атмосферой экзопланеты необходимо использовать трансмиссионную спектроскопию. Когда планета проходит мимо своей звезды, часть звездного света проходит через атмосферу планеты. Ученые могут анализировать этот свет, чтобы идентифицировать газы, присутствующие в атмосфере. Однако звезды-красные карлики, такие как TRAPPIST-1, известны своей активностью, такой как яркие факелы и темные звездные пятна, которые мешают измерению спектра планеты.

Звездные факелы и пятна создают контрастные яркие и темные линии, которые можно принять за линии поглощения. Звездные вспышки, непредсказуемые события, во время которых звезда временно становится ярче, также влияют на измерения. Команда Оливии Лим использовала два подхода для решения этих проблем. Они смоделировали звездную активность и удалили ее из данных, а также смоделировали звездное загрязнение и атмосферу планеты вместе. Оба подхода дали один и тот же результат: в TRAPPIST-1b отсутствует плотная водородная атмосфера, а спектр можно полностью объяснить активностью звезды.

Однако остается неясным, имеет ли TRAPPIST-1b более тонкую атмосферу из водяного пара, углекислого газа или метана, поскольку неопределенности, вносимые активностью звезды, в настоящее время превышают точность, необходимую для обнаружения такой атмосферы. Эти проблемы создадут серьезные проблемы при наблюдении за другими планетами системы TRAPPIST-1, особенно за теми, которые находятся в обитаемой зоне, поскольку активность звезды затруднит идентификацию атмосферных сигналов.

Результаты были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

источники:

- Письма Астрофизического журнала