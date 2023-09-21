Подросток-исследователь обнаружил осу, способную сверлить пластик

Юный исследователь Матвей Никельшпарг сделал замечательное открытие: он обнаружил, что один из видов паразитоидных ос обладает способностью сверлить пластик. Никельшпарг, страстно увлекающийся изучением паразитоидных ос, сделал это открытие, проводя эксперименты с насекомыми в своей домашней лаборатории.

Рассматриваемый вид, Eupelmus Messine, представляет собой крошечную осу, которая обычно откладывает яйца на других насекомых или внутри них. Эти осы используют орган, называемый яйцекладом, для проникновения в затвердевшие наросты растений, известные как галлы, которые защищают личинок других видов ос. Однако Никельшпарг заметил, что оса E. Messine может использовать свой яйцеклад, чтобы просверлить пластиковую чашку Петри и отложить яйцо за пределами контейнера.

Никельшпарг сообщил о своих выводах в «Журнале исследований перепончатокрылых». Он провел эксперименты, чтобы выяснить, что произойдет, если несколько ос E. Messine поместить в чашку Петри с одной личинкой-хозяином. Хотя большинство ос сразу же атаковали личинку, одна особь вместо этого решила просверлить полистироловую стенку чашки. Такое поведение наблюдалось у восьми из 56 выращенных ос.

Процесс сверления пластика занимал у ос более двух часов, в течение которых они делали перерывы на обед или воду. Исследователи также отметили, что сверлящие движения осы отличаются от сверлящих галлов. Оказалось, что осы проявляли гибкую способность сверлить пластиковые поверхности.

Способность этих ос проникать в пластик вызывает интригующие вопросы. Непонятно, как осы прокалывают гладкую поверхность чашки Петри, тем более, что трещин, которыми они обычно пользуются в галлах, в пластике нет. Кроме того, остается неизвестным, почему другие родственные виды не демонстрируют такого же поведения.

Это открытие может иметь более широкое значение для понимания прокалывающих инструментов различных насекомых, включая комаров, которые переносят болезни. Это может даже привести к разработке нового хирургического оборудования, вдохновленного способностями ос сверлить.

источники:

- Журнал исследований перепончатокрылых.

– Урош Церквеник, биолог из Люблянского университета в Словении.