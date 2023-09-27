Обсерватория НАСА Чандра проливает новый свет на взрыв звезды

Рентгеновская обсерватория НАСА «Чандра» предоставила астрономам замечательную новую информацию о взрыве звезды, который впервые наблюдался в середине 19 века. Взрыв произошел в Эта Киля, двойной звездной системе, расположенной примерно в 7,500 световых годах от нас. В течение двух десятилетий обсерватория собирала данные, которые сейчас смонтированы в фильм, показывающий продолжающееся расширение звездного извержения со скоростью до 4.5 миллионов миль в час.

Эта Киля состоит из двух массивных звезд, одна из которых примерно в 90 раз превышает массу Солнца, а другая — примерно в 30 раз больше Солнца. В 19 веке в системе произошел мощный взрыв, известный как «Великое извержение», во время которого Эта Киля выбросила массу, в 10–45 раз превышающую массу Солнца. Это привело к образованию пары газовых облаков, известных как туманность Гомункул, на противоположных сторонах звезд.

Недавнее исследование, проведенное Майклом Коркораном в Центре космических полетов Годдарда НАСА, использовало данные Чандры и XMM-Ньютона Европейского космического агентства, чтобы обнаружить ранее неизвестную слабую рентгеновскую оболочку за пределами туманности Гомункул. Коркоран интерпретировал эту оболочку как взрывную волну Великого извержения, предполагая, что и туманность, и внешняя оболочка возникли из материала, выброшенного из Эта Киля перед извержением 1843 года.

Исследование также показало, что рентгеновская яркость Эта Киля со временем уменьшилась, что согласуется с предыдущими наблюдениями. Используя простую модель, исследователи оценили рентгеновскую яркость звездной системы во время Великого извержения и объединили ее со скоростью выброшенного материала, чтобы определить, что извержение, вероятно, состояло из двух взрывов. Первый включал быстрый выброс быстрого газа низкой плотности, за которым последовал более медленный выброс более плотного газа, который в конечном итоге сформировал туманность Гомункул.

Это исследование, опубликованное в «Астрофизическом журнале», поддерживает гипотезу о том, что Великое извержение было вызвано слиянием двух звезд в первоначально тройной системе. Это слияние могло бы объяснить кольцеобразную структуру, видимую в рентгеновских лучах, поскольку материал выбрасывается в плоскость.

В целом, обсерватория НАСА Чандра предоставила астрономам ценную новую информацию о взрыве звезды Эта Киля, проливая свет на механизмы и историю этого захватывающего небесного события.

источники:

– Статья: https://example.com/article.

– Изображение: https://example.com/image.