НАСА исследует странный металлический астероид по имени Психея

НАСА приступает к амбициозной миссии по исследованию астероида Психея, который, как полагают, состоит в основном из металла. Эта миссия под руководством Линди Элкинс-Тантон из Университета штата Аризона знаменует собой первый раз, когда НАСА посетит мир с металлической поверхностью. В отличие от предыдущих миссий, которые были сосредоточены на камнях, льду или газе, космический корабль «Психея» стремится дать представление о формировании планет с богатыми металлами ядрами.

Астероид Психея размером с Массачусетс был открыт в 1852 году. По оценкам исследователей, из-за своей высокой плотности он на 30–60 процентов состоит из металла. Несмотря на ограниченные знания о его внешнем виде, космический корабль сделает снимки, как только достигнет астероида в августе 2029 года.

Ученые предполагают, что на Психее могут быть кратеры, окруженные железными шипами, образовавшиеся в результате затвердевания расплавленного металла, образовавшегося в результате удара. На астероиде также могут быть обнаружены большие металлические скалы и остатки зеленовато-желтых потоков лавы. Текущие наблюдения позволяют телескопам видеть Психею только как точку света, поскольку она находится на расстоянии более 150 миллионов миль во внешней области главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Космический корабль «Психея» будет запущен из Космического центра Кеннеди во Флориде на ракете SpaceX, причем первая возможность запуска запланирована на утро четверга в 10:16 по восточному времени.

Эта миссия предоставляет ученым уникальную возможность глубже изучить формирование и состав небесных тел, проливая свет на историю ядра нашей планеты.

источники:

– Национальное общественное радио

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт