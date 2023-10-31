Новые открытия на Ганимеде: раскрываем тайны крупнейшего спутника Юпитера

Миссия НАСА «Юнона» достигла революционной вехи, обнаружив новые важные открытия на Ганимеде, крупнейшем спутнике Юпитера. Во время близкого пролета спектрометр Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) космического корабля сделал ошеломляющее открытие, обнаружив минеральные соли и органические соединения на поверхности Луны. Этот важнейший прорыв, опубликованный в журнале Nature Astronomy, предоставил ученым бесценную информацию о составе Ганимеда и загадочном скрытом океане под его ледяной корой.

Ганимед, спутник, больший, чем планета Меркурий, на протяжении многих лет очаровывал исследователей своим обширным внутренним океаном. Хотя предыдущие наблюдения с космического корабля НАСА «Галилео» и космического телескопа «Хаббл» намекали на присутствие солей и органических веществ, уровень разрешения был недостаточным для установления убедительных доказательств.

Однако 7 июня 2021 года «Юнона» совершила сенсационный облет Ганимеда, пролетев на расстоянии 650 миль от поверхности Луны. Во время этого необычного столкновения инструмент JIRAM получил замечательные инфракрасные изображения и спектры, раскрывающие сложные детали рельефа Луны.

Данные, собранные «Юноной», поразили ученых своим беспрецедентным уровнем детализации, демонстрируя пространственное разрешение лучше, чем 0.62 мили на пиксель. Это позволило обнаружить и проанализировать отличительные спектральные особенности материалов, не являющихся водным льдом, включая гидратированный хлорид натрия, хлорид аммония, бикарбонат натрия и потенциально алифатические альдегиды.

Описательное предложение: Эти необычные открытия намекают на интригующую историю формирования Ганимеда, поскольку присутствие аммиачных солей предполагает, что на Луне могли накопиться материалы, достаточно холодные, чтобы конденсировать аммиак. Более того, карбонатные соли потенциально происходят из льдов, богатых углекислым газом.

Примечательно, что самые высокие концентрации солей и органических веществ были обнаружены как в темных, так и в светлых местностях, расположенных на определенных широтах, защищенных от интенсивного магнитного поля Юпитера. Это интригующее наблюдение указывает на то, что обнаруженные материалы могут быть остатками глубоководной морской воды, которая когда-то достигла замерзшей поверхности Ганимеда.

По мере продвижения миссии «Юнона» она продолжает разгадывать тайны Юпитера и его разнообразных спутников. Помимо революционных открытий на Ганимеде, «Юнона» также внимательно наблюдала за Европой и теперь готова исследовать Ио во время своего предстоящего пролета.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как спектрометр JIRAM «Юноны» сделал революционное открытие на Ганимеде?

Ответ: Во время близкого пролета спектрометр JIRAM «Юноны» обнаружил минеральные соли и органические соединения на поверхности Ганимеда, что дало ценную информацию о составе Луны.

Вопрос: Каково значение внутреннего океана Ганимеда?

Ответ: Обширный внутренний океан Ганимеда заинтриговал ученых, и его исследование может дать ценную информацию о формировании Луны и потенциальной обитаемости.

Вопрос: Какие материалы были обнаружены на Ганимеде?

Ответ: Спектрометр JIRAM обнаружил на поверхности Ганимеда гидратированный хлорид натрия, хлорид аммония, бикарбонат натрия и потенциально алифатические альдегиды.

Вопрос: Где на Ганимеде была обнаружена самая высокая концентрация солей и органических веществ?

Ответ: Самые высокие концентрации солей и органических веществ были обнаружены в темных и ярких местностях, расположенных на определенных широтах, защищенных от интенсивного магнитного поля Юпитера.

Вопрос: Какова следующая цель Юноны после изучения Ганимеда?

Ответ: «Юнона» продолжит свою миссию, внимательно наблюдая за Ио во время своего следующего пролета, что еще больше расширит наше понимание Юпитера и его сложной системы спутников.