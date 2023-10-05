Спутник BlueWalker 3 удивил учёных самым ярким объектом в ночном небе

Ученые были поражены 2 октября, когда обнаружили, что самым ярким объектом, видимым в ночном небе, было не естественное небесное тело, а прототип спутника BlueWalker 3. Обычно считается, что звезды и планеты являются самыми яркими объектами на ночном небе, а Солнце является самым ярким в течение дня. Однако прототип спутника BlueWalker 3 превзошел эти ожидания.

Спутник BlueWalker 3, принадлежащий компании AST Space Mobile, является частью запланированной спутниковой группы под названием Bluebirds. Это массивный спутник площадью 693 квадратных фута, который действует как зеркало, отражая солнечный свет на Землю и создавая исключительную яркость в ночном небе. Этот спутник является предшественником более широкого спектра коммерческих спутников, которые будут предоставлять услуги мобильной и широкополосной связи по всему миру.

Отчет, опубликованный журналом Nature, показал, что спутник BlueWalker 3 намного затмевает большинство звезд на ночном небе. Ее яркость измеряется по шкале звездных величин, и с величиной +0.4 она входит в десятку самых ярких звезд на небе, если бы она была звездой.

Однако эта вновь обретенная яркость вызывает обеспокоенность у астрономов. Поскольку компания AST Space Mobile планирует запустить кластер из примерно 90 подобных спутников, есть опасения, что ночное небо станет переполненным искусственным светом. Патрик Зейцер, заслуженный астроном Мичиганского университета, выразил опасения по поводу будущего ночного неба, заявив, что «в следующем десятилетии мы увидим запуск очень большого количества крупных спутников».

Яркость спутника BlueWalker 3 превосходит рекомендации Международного астрономического союза в 400 раз. Эта впечатляющая яркость не только удивила ученых, но и вызвала разговор о влиянии искусственных спутников на наше представление о ночном небе.

источники:

- Природа

– Космос.com