CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Спутник BlueWalker 3 удивил учёных самым ярким объектом в ночном небе

ByГабриэль Бота

Октябрь 5, 2023
Спутник BlueWalker 3 удивил учёных самым ярким объектом в ночном небе

Ученые были поражены 2 октября, когда обнаружили, что самым ярким объектом, видимым в ночном небе, было не естественное небесное тело, а прототип спутника BlueWalker 3. Обычно считается, что звезды и планеты являются самыми яркими объектами на ночном небе, а Солнце является самым ярким в течение дня. Однако прототип спутника BlueWalker 3 превзошел эти ожидания.

Спутник BlueWalker 3, принадлежащий компании AST Space Mobile, является частью запланированной спутниковой группы под названием Bluebirds. Это массивный спутник площадью 693 квадратных фута, который действует как зеркало, отражая солнечный свет на Землю и создавая исключительную яркость в ночном небе. Этот спутник является предшественником более широкого спектра коммерческих спутников, которые будут предоставлять услуги мобильной и широкополосной связи по всему миру.

Отчет, опубликованный журналом Nature, показал, что спутник BlueWalker 3 намного затмевает большинство звезд на ночном небе. Ее яркость измеряется по шкале звездных величин, и с величиной +0.4 она входит в десятку самых ярких звезд на небе, если бы она была звездой.

Однако эта вновь обретенная яркость вызывает обеспокоенность у астрономов. Поскольку компания AST Space Mobile планирует запустить кластер из примерно 90 подобных спутников, есть опасения, что ночное небо станет переполненным искусственным светом. Патрик Зейцер, заслуженный астроном Мичиганского университета, выразил опасения по поводу будущего ночного неба, заявив, что «в следующем десятилетии мы увидим запуск очень большого количества крупных спутников».

Яркость спутника BlueWalker 3 превосходит рекомендации Международного астрономического союза в 400 раз. Эта впечатляющая яркость не только удивила ученых, но и вызвала разговор о влиянии искусственных спутников на наше представление о ночном небе.

источники:
- Природа
– Космос.com

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Важность согласия на использование файлов cookie и конфиденциальности в онлайн-маркетинге

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Космические скалы: открытие скрытого рождения звезды

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Следующий пункт назначения марсохода Perseverance: мыс Джураби.

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

Важность согласия на использование файлов cookie и конфиденциальности в онлайн-маркетинге

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Космические скалы: открытие скрытого рождения звезды

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Следующий пункт назначения марсохода Perseverance: мыс Джураби.

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил удивительные открытия о ранних галактиках

Октябрь 7, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев