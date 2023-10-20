Недавно были сделаны записи, которые позволяют нам услышать звуки, издаваемые одним из самых обширных и древних живых организмов на Земле. Пандо, массивный лес, образованный одним деревом, представляет собой замечательное растение, принадлежащее к трясущейся осине. Имея 47,000 100 стеблей с идентичной ДНК, Пандо раскинулся на 12,000 акрах в штате Юта. Это колоссальное живое существо, возраст которого оценивается примерно в 6,000 24 лет, весит XNUMX XNUMX метрических тонн и может похвастаться древовидными стволами, высота которых достигает XNUMX метров.

Звукорежиссер Джефф Райс в сотрудничестве с Friends of Pando записал звуки этого скрытого организма. Поместив гидрофон в углубление у основания ветки и протянув его к корням дерева, Райс обнаружила слабый звук, улавливающий даже вибрации во время грозы. Художник считает, что вибрации вызваны миллионами листьев в лесу, которые вибрируют и передают свои вибрации через ветви в землю.

Корневая система Пандо взаимосвязана, о чем свидетельствуют записанные звуки ударов, когда по ветке постучали на расстоянии. Хотя у осины распространена общая корневая система, Пандо выделяется своим выдающимся размером и возрастом.

Эта беспрецедентная возможность послушать звуки Пандо имеет как художественный, так и научный потенциал. Лэнс Одитт, основатель организации «Друзья Пандо», видит потенциал использования этих звуковых данных в научных исследованиях, чтобы лучше понять огромную скрытую гидравлическую систему, не причинив при этом никакого ущерба.

Джефф Райс подчеркнул важность звуков природы в исследованиях окружающей среды, заявив, что они являются отражением местного биоразнообразия и могут использоваться для измерения изменений окружающей среды. К сожалению, Пандо в настоящее время находится в состоянии упадка из-за деятельности человека, такой как расчистка среды обитания и искоренение хищников, которые помогают контролировать популяции травоядных. Это вызывает обеспокоенность по поводу будущего этого необычного организма и экосистемы, которую он поддерживает.

источники:

– Научное предупреждение: URL

– Друзья Пандо: URL