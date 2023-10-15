Как кожистые черепахи борются с соленостью океана

Вода необходима для жизни, но поскольку 96% воды на Земле находится в океанах, большая ее часть непригодна для питья из-за высокого содержания солей. Однако некоторые виды выработали изобретательные способы выжить в этой соленой среде. В своей книге «Голубая машина: как работает океан» океанограф Хелен Черски углубляется в удивительную адаптацию кожистых черепах к чрезвычайно соленой среде обитания.

Кожистые черепахи плывут по туманным бирюзовым водам Новой Шотландии, окруженные фрагментами дрейфующей органической жизни. Эти черепахи преодолели тысячи километров от мест своего размножения в Карибском море и теперь голодны. На молекулярном уровне их тела похожи на наши, с более низкой концентрацией соли. Их кожистая кожа действует как защитный барьер, предотвращая попадание в организм чрезмерного количества соли.

Хотя большинство океанских позвоночных не пьют воду, они по-прежнему сталкиваются с проблемой поддержания водного баланса и предотвращения попадания соли. Кожистая черепаха превосходно справляется с этой игрой. Питаясь в основном медузами, солеными, как океан, черепаха потребляет в три раза больше соли, чем пищи, за каждый глоток. Чтобы бороться с этим, у кожистых черепах есть специальные солевые железы, которые удаляют излишки соли и выделяют ее через слезные протоки. Эти слезы густые и вязкие, в них содержится почти вдвое больше соли, чем в океане. Чтобы выжить, черепаха должна «выплакать» примерно 8 литров (2 галлона) слез каждый час.

Адаптация кожистых черепах к солености окружающей среды одновременно гениальна и душераздирающая. Они неустанно гребут по воде, сохраняя и извлекая питательные вещества, выводя излишки соли через слезы. Этот постоянный процесс позволяет им выживать и процветать в соленых объятиях океана.

источники:

– Черский, Х. (2023). Голубая машина: как работает океан. WW Нортон и компания.