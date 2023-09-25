Миссия НАСА OSIRIS-REx: космический корабль возвращается с образцом астероида, а не с зомби

Киноманы могут вспомнить вымышленный сценарий из фильма «Ночь живых мертвецов», где появление восставших мертвецов связано с радиацией космического зонда, вернувшегося с Венеры. Хотя это интересная концепция фильма, НАСА хочет заверить всех, что в их недавней миссии не участвуют зомби. В воскресенье космический корабль OSIRIS-REx успешно завершил семилетний полет туда и обратно к астероиду 101955 Бенну, доставив обратно образец камней и пыли.

Администратор НАСА Билл Нельсон пояснил, что Бенну является потенциально опасным астероидом из-за его небольшой вероятности столкновения с Землей. Однако это обозначение не следует путать с опасностями на тему зомби, изображенными в фильме Джорджа А. Ромеро. Основная цель этой миссии — сбор ценной информации о раннем составе нашей Солнечной системы. Ученые надеются, что содержимое астероида позволит лучше понять формирование планет, органические молекулы и возможность существования жидкой воды.

После трехлетнего путешествия OSIRIS-REx сбросил капсулу для возврата образцов над штатом Юта. Затем капсула прошла через атмосферу и мягко спустилась на парашюте на землю. Персонал НАСА подходил к капсуле с осторожностью, следя за тем, чтобы были приняты все меры безопасности. Хотя JAXA, японское космическое агентство, уже завершило подобные миссии без происшествий, НАСА приняло дополнительные меры предосторожности, чтобы предотвратить любое потенциальное загрязнение.

Капсулу OSIRIS-REx немедленно перенесли в чистую комнату и подвергли непрерывному потоку азота. Этот процесс направлен на поддержание чистоты образца для исследовательских целей. Основная цель — избежать любого потенциального взаимодействия с земной материей, а не предотвратить вспышку зомби в Космическом центре Джонсона.

Чтобы расширить масштабы исследований, НАСА планирует передать до четверти образца Бенну ученым по всему миру. Команда OSIRIS-REx, состоящая из 233 ученых из 38 учреждений, получит часть образца. Канадское космическое агентство и JAXA также получат меньшие части, а большая часть будет сохранена в Космическом центре имени Джонсона НАСА для будущих ученых.

Тем временем космический корабль OSIRIS-REx продолжает свои исследования и сейчас находится на пути к следующему пункту назначения — астероиду 99942 Апофис. Усилия НАСА по пониманию тайн космоса прошли долгий путь со времен фильма «Ночь живых мертвецов», но будьте уверены, возвращение миссии OSIRIS-REx не связано с какой-либо нежитью.

источники:

– [Ночь живых мертвецов](https://youtube.com/watch?v=xj0O-fLSV7c&start=22&feature=oembed)

- Аккаунт НАСА в Твиттере