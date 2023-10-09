Прекрасная NGC 6951: произведение искусства в космическом пространстве

Космический телескоп Хаббл на протяжении многих лет предоставлял нам бесчисленные потрясающие изображения галактик, и последнее пополнение его коллекции не является исключением. NGC 78, расположенная на расстоянии 6951 миллионов световых лет от нас, представляет собой спиральную галактику с перемычкой, которая очаровывает своими ярко-синими спиральными рукавами, звездными скоплениями и следами темно-оранжевой пыли. В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра, окруженная кольцом звезд, газа и пыли, известным как околоядерное кольцо.

Данные для изображения NGC 6951 были собраны с помощью широкоугольной камеры Хаббла 3 и усовершенствованной камеры для обзоров, которые были установлены астронавтами во время миссий по обслуживанию в 2009 году. Это потрясающее изображение является результатом их усилий, позволяющих нам увидеть красоту этой галактики. далёкое царство.

NGC 6951 также имеет увлекательную историю: самые высокие темпы звездообразования наблюдались около 800 миллионов лет назад. После перерыва в 300 миллионов лет звездная фабрика снова заработала, и за последние 25 лет в галактике произошло шесть крупных взрывов сверхновых. Средний возраст звездных скоплений в NGC 6951 составляет от 200 до 300 миллионов лет, а возраст некоторых из них достигает одного миллиарда лет.

Формально классифицированная как сейфертовская галактика типа II, NGC 6951 излучает значительное инфракрасное излучение и имеет в центре медленно движущуюся газообразную материю. Однако некоторые астрономы также классифицируют ее как галактику с областью ядерных эмиссионных линий с низкой ионизацией (LINER), которая излучает слабо ионизованные или нейтральные атомы. Сочетание этих особенностей делает NGC 6951 уникальным и очаровательным небесным объектом.

Каждый день со 2 по 7 октября НАСА будет представлять новое изображение, полученное космическим телескопом Хаббл, в рамках своей кампании по выпуску изображений. NGC 6951 — лишь одно из многих чудес Вселенной, которые Хаббл продолжает открывать, напоминая нам о бесконечной красоте, лежащей за пределами нашего мира.

Источники: Исходная статья.