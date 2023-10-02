Светлое будущее спутниковых телефонов: спутник BlueWalker 3 и проблема светового загрязнения

Спутник BlueWalker 3, разработанный AST SpaceMobile, недавно попал в заголовки газет благодаря своей революционной технологии, которая превращает обычные смартфоны в спутниковые телефоны. Однако этот инновационный спутник также вызвал обеспокоенность по поводу растущей проблемы светового загрязнения.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, спутник BlueWalker 3 стал одним из самых ярких объектов, видимых в ночном небе. Это создает проблему для астрономов и исследователей, поскольку потенциально может помешать их наблюдениям за небесными телами. Яркость спутника сравнима с яркостью восьмой по яркости звезды, видимой с Земли, Проциона. Только Луна, Юпитер, Венера и семь звезд ярче BlueWalker 3.

Яркость спутника напрямую связана с его размером: более крупные спутники отражают больше света. BlueWalker 3 в настоящее время является самым ярким спутником на низкой околоземной орбите из-за своего значительного размера: площадь антенны составляет 64 квадратных метра. Однако этот спутник является всего лишь прототипом созвездия еще более крупных спутников, разрабатываемых AST SpaceMobile и поддерживаемых AT&T.

Световое загрязнение, создаваемое этими спутниками, может иметь различные негативные последствия. Для астрономов это может затруднить определение созвездий и наблюдение туманностей, пылевых облаков и других небесных деталей. Яркое ночное небо также может повлиять на дикую природу, например птиц, ориентирующихся при свете звезд. Более того, культурная и духовная ценность наблюдения за звездами может снизиться, если световое загрязнение будет продолжать расти.

Хотя BlueWalker 3 и аналогичные спутники предлагают улучшенный доступ в Интернет и возможности связи, усилия по минимизации светового загрязнения должны быть приоритетными. Игроки отрасли могут изучить возможность внесения изменений в конструкцию, чтобы уменьшить количество света, отражаемого спутниками. Кроме того, регулирующие органы могут рассмотреть возможность включения оценок воздействия спутника на ночное небо в рамках процесса получения разрешения перед запуском.

В заключение отметим, что спутник BlueWalker 3 представляет собой будущее спутниковых телефонов, но его яркость вызывает опасения по поводу светового загрязнения. Баланс между технологическими достижениями и сохранением нашего ночного неба и его экологической и культурной значимости имеет решающее значение для устойчивого будущего.

источники:

– Жюстин Кальма, AST Спутник BlueWalker 3 компании SpaceMobile превращает смартфоны в спутниковые телефоны The Verge.

– Исследовательская статья: Джереми Треглоан-Рид и др., Nature.