НАСА раскрывает захватывающие результаты исследования образца астероида OSIRIS-REx

Семилетняя миссия НАСА по сбору образца с астероида Бенну наконец дала результаты. Пройдя почти 4 миллиарда миль, космический корабль OSIRIS-REx успешно собрал образец горной породы с Бенну в 2020 году и доставил его на Землю в сентябре. Сейчас ученые НАСА анализируют образец, чтобы раскрыть его научную историю.

На публичном мероприятии администратор НАСА Билл Нельсон поделился захватывающими новостями. Образец содержит темные камешки и частицы астероидов угольного цвета, а также гидратированные глинистые минералы, воду, углерод и органические молекулы. По словам Нельсона, эти элементы имеют решающее значение для понимания происхождения нашей планеты и ее потенциала для жизни.

Данте Лауретта, главный исследователь OSIRIS-REx, объяснил значение углерода в образце. Он заявил, что глинистые минералы, содержащие воду, вероятно, доставили воду на Землю миллиарды лет назад, сделав нашу планету пригодной для жизни. Присутствие серы в сочетании с аминокислотами предполагает возможность биологических процессов. Кроме того, частицы магнетита, возможно, играли роль в органической эволюции и катализировали реакции.

Дэниел Главин, руководитель анализа проб, продемонстрировал органическое вещество в образце, описав его как «перегруженный органикой». Результаты имеют большое значение для понимания происхождения и потенциала жизни не только на Земле, но и на других планетах, таких как Венера и Марс.

Образец, хранящийся в специально построенной чистой комнате в здании 31 Космического центра Джонсона, представляет собой лишь небольшую часть всей коллекции. В течение следующих двух лет группа из 230 ученых со всего мира проанализирует образец. Через шесть месяцев НАСА выпустит образец каталога для облегчения дальнейших исследований.

Ученые также сравнит образец Бенну с богатым углеродом астероидом Рюгу, образец которого был отобран миссией Хаябуса-2 японского космического агентства в 2020 году. Сравнение даст ценную информацию о сходствах и различиях между этими двумя астероидами.

Обилие образца позволяет в будущем проводить анализ с использованием передовых технологий, гарантируя, что его ценность будет продолжать расти. НАСА стремится вдохновить «поколение Артемиды» молодых студентов, открывая новое понимание формирования нашей Солнечной системы и потенциала жизни за пределами Земли.

Источники: НАСА.