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Наука

Невероятные факты, о которых вы, вероятно, раньше не слышали

ByВики Ставропулу

Октябрь 16, 2023
Невероятные факты, о которых вы, вероятно, раньше не слышали

Приготовьтесь поразить вас этими ошеломляющими фактами, о которых вы, вероятно, раньше не слышали. Мы собрали список интригующей информации на странице Facebook «Необычные факты». Итак, давайте окунёмся в мир невероятных знаний!

Знаете ли вы, что мед никогда не портится? Археологи нашли горшки с медом в древнеегипетских гробницах, которым более 3,000 лет, и которые до сих пор вполне съедобны. Мед содержит натуральные консерванты и низкое содержание влаги, что предотвращает рост бактерий и дрожжей.

Говоря о древних временах, знаете ли вы, что Клеопатра жила ближе к зданию Pizza Hut, чем к строительству Великой пирамиды Гизы? Правление Клеопатры закончилось в 30 г. до н.э., а строительство Великой пирамиды было завершено около 2560 г. до н.э. Pizza Hut, напротив, была основана в 1958 году.

Если вы поклонник «Титаника», вы будете удивлены, узнав, что сегодня еще живы выжившие. Миллвина Дин, самый молодой пассажир Титаника, скончалась в 2009 году, но есть еще несколько человек, которым посчастливилось избежать трагедии и прожить долгую жизнь.

Вы когда-нибудь задумывались, почему ананасы называют ананасами, хотя к соснам они не имеют никакого отношения? Что ж, оказывается, название «ананас» произошло от сходства плода с сосновыми шишками. Слово «яблоко» было добавлено позже из-за его сладкого яблочного вкуса.

Вот еще один ошеломляющий факт: люди побывали на Луне больше раз, чем в самой глубокой части океана. Хотя на Луну побывали 12 человек, только трое достигли дна Марианской впадины, самой глубокой точки океана, расположенной в западной части Тихого океана.

Эти невероятные факты напоминают нам об огромном объеме знаний, которые еще ждут своего открытия. Если вы хотите узнать больше интересной информации, обязательно подпишитесь на страницу Facebook «Необычные факты» и расширьте свой кругозор!

Источники: страница «Необычные факты» в Facebook.

By Вики Ставропулу

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