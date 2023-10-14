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Наука

Планета экстремального металла: GJ 367b

ByВики Ставропулу

Октябрь 14, 2023
Планета экстремального металла: GJ 367b

Недавно ученые обнаружили экстремальную экзопланету GJ 367b, которая почти полностью состоит из твердого железа. Этот «суперМеркурий» вращается вокруг своей звезды всего за 7.7 часов и впервые был обнаружен охотником за планетами НАСА TESS в 2015 году. Дополнительные измерения с использованием спектрографа HARPS ESO подтвердили, что GJ 367b почти в два раза плотнее Земли. Оценки массы и радиуса позволяют предположить, что планета имеет железное ядро, составляющее более 90% ее состава.

Считается, что GJ 367b когда-то была ядром древней каменистой планеты. Исследователи предполагают, что внешние слои планеты могли быть сорваны в результате столкновений или интенсивного излучения. Другая возможность заключается в том, что гравитационные взаимодействия с другими планетами заставили GJ 367b мигрировать внутрь, к своей звезде.

Плотная природа GJ 367b вызывает вопросы о ее формировании. Неясно, как могла образоваться такая планета с малой массой и высокой плотностью. Возможные объяснения включают образование из материала, который более богат железом, чем обычно встречается в протопланетных дисках.

Изучение GJ 367b и ее уникальных характеристик может дать представление о формировании и эволюции скалистых планет с короткими орбитальными периодами. Дальнейшие исследования этой металлической планеты могут помочь ученым лучше понять разнообразие планетных систем и их происхождение.

Источник: Письма Астрофизического журнала.

By Вики Ставропулу

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