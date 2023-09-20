Gliese 367 b: сверхплотная экзопланета загадочного происхождения

Астрономы обнаружили замечательную экзопланету под названием Глизе 367 b, также известную как Тахай, которая привлекла их внимание своими уникальными свойствами. Глизе 367 b относится к категории планет ультракороткого периода (USP), совершающих оборот вокруг своей звезды всего за 7.7 часов. Это одна из почти 200 других планет USP, которые были идентифицированы на данный момент. Однако что отличает Gliese 367 b, так это ее невероятная плотность, почти вдвое превышающая земную.

Ученые полагают, что при такой высокой плотности Gliese 367 b должна почти полностью состоять из железа, поскольку ее каменная мантия была удалена. Элиза Гоффо, ведущий автор недавнего исследования Глизе 367 b, сравнивает ее с похожей на Землю планетой без каменистой мантии.

Gliese 367 b первоначально была обнаружена с использованием данных спутника НАСА для исследования транзитной экзопланеты (TESS). Последующие исследования улучшили измерения и дали более точную оценку его массы и радиуса. Масса планеты теперь определена как 63% массы Земли, а ее радиус — 70% земного.

Одним из интригующих аспектов Gliese 367 b является его происхождение. Крайне маловероятно, что планета сформировалась в своем нынешнем состоянии. Одна из возможностей заключается в том, что это ядро ​​планеты, мантия которой была лишена в результате катастрофического события или столкновения с другими протопланетами во время ее раннего формирования. Другая возможность состоит в том, что Gliese 367 b была окружена богатой железом областью в протопланетном диске, из которого она образовалась.

Исследование, проведенное Гоффо и ее командой, также выявило наличие еще двух планет в системе Глизе 367: Глизе 367 c и d. Присутствие этих дополнительных планет подтверждает представление о том, что планеты USP часто встречаются в системах с несколькими планетами, намекая на возможные сценарии формирования.

Глизе 367 b принадлежит к уникальному классу экзопланет, называемых супер-Меркуриями. Эти планеты имеют состав, аналогичный составу Меркурия, но они крупнее и плотнее. Глизе 367 b, в частности, является самой плотной планетой USP, обнаруженной на данный момент, железное ядро ​​которой составляет 91% ее массы.

Хотя точное происхождение Gliese 367 b остается загадкой, ее необычные характеристики продолжают бросать вызов современным моделям формирования планет. Дальнейшие исследования и наблюдения этой удивительной экзопланеты могут дать ценную информацию о формировании и эволюции планет в экстремальных условиях.

источники:

– The Astrophysical Journal Letters – «Компания по исследованию сверхвысокой плотности и ультракороткопериодического подземного мира GJ 367 b: открытие двух дополнительных маломассивных планет через 11.5 и 34 дня»

– Туринский университет – Элиза Гоффо, ведущий автор

– Центр космических полетов имени Годдарда НАСА – Спутник НАСА для исследования транзитной экзопланеты

– Европейская южная обсерватория