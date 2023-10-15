Эта экзопланета может быть самой богатой металлами планетой во Вселенной

Исследователи из Туринского университета в Италии и Тюрингского Ландесстернварте в Германии сделали захватывающее открытие об экзопланете GJ 367b — она, вероятно, полностью состоит из твердого железа. Это открытие делает GJ 367b самой плотной планетой с коротким орбитальным периодом, известной на сегодняшний день, с плотностью в 1.85 раза большей, чем у Земли.

GJ 367b был впервые обнаружен в 2015 году миссией НАСА по поиску планет TESS. Используя спектрограф HARPS Европейской южной обсерватории и наблюдения TESS, ученые смогли определить, что более 90% массы планеты приходится на ее железное ядро.

Превращение GJ 367b из каменистой планеты в планету с железным ядром остается загадкой. Хотя каменистые планеты, такие как Земля, имеют металлическое ядро, в их составе также имеется значительное количество каменистого материала. С другой стороны, GJ 367b, похоже, потерял весь свой каменистый материал, став преимущественно железом.

Этот уникальный состав отличает GJ 367b от других известных экзопланет и бросает вызов нашему нынешнему пониманию формирования планет. Исследователи предполагают, что GJ 367b, возможно, испытал сильное столкновение или интенсивную вулканическую активность, которая сорвала его внешние слои, оставив после себя только железное ядро.

Для подтверждения этих теорий и предоставления большего понимания формирования и состава экзопланет потребуются дальнейшие исследования и наблюдения. Понимание разнообразия планет в нашей Вселенной поможет ученым расширить свое понимание того, как развиваются солнечные системы и планеты.

источники:

- Туринский университет

– Земля Тюрингер, Германия