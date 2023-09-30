Ученые обнаружили, что деревья играют важную роль в формировании облаков

Облака являются важным фактором в прогнозах климата, и ученые стремятся понять их формирование и то, как на них влияет деятельность человека. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, исследователи из ЦЕРН определили нового игрока в создании облаков: деревья. Изучая воздух над лесами, ученые смогли получить представление о формировании облаков до индустриализации и о влиянии естественных выбросов на производство аэрозолей.

Исследование было сосредоточено на классе природных летучих веществ, называемых сесквитерпенами, выделяемых деревьями. Было обнаружено, что эти соединения, которые имеют отчетливый древесный, землистый, цитрусовый или пряный запах в зависимости от растения или микроба, испускающего их, более эффективны, чем ожидалось, при засеивании облаков. Даже при низком соотношении сесквитерпена к другим летучим веществам образование облаков удвоилось.

Это открытие подчеркивает важную роль деревьев в формировании облаков и предполагает, что, если выбросы серы сократятся в будущем, растения и деревья станут доминирующими движущими силами производства аэрозолей. Этот вывод может иметь значение для климатических моделей, поскольку может потребовать корректировок, основанных на лучшем понимании популяции аэрозолей, исходящих от деревьев.

В то время как антропогенные выбросы в настоящее время доминируют в формировании облаков в населенных районах, летучие вещества растений оказывают большее влияние на более нетронутые земли. Однако только в последние годы лабораторные инструменты стали достаточно чувствительными, чтобы идентифицировать и понять вклад сесквитерпенов и других природных летучих веществ в образование облаков.

Это исследование проливает свет на важность рассмотрения роли деревьев в формировании облаков и ее влияния на моделирование климата. Расширяя наши знания о производстве аэрозолей и их источниках, ученые могут уточнить оценки прошлых атмосферных условий и сделать более точные прогнозы будущих климатических сценариев.

источники:

– Достижения науки: [вставить полную цитату]

– Университет Майами: [вставить полную цитату]