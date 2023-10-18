Astroforge готовится к первой коммерческой миссии в дальний космос

Astroforge, калифорнийская компания, добилась значительного прогресса в своей миссии по добыче драгоценных металлов в космосе. Компания собирается запустить свой космический корабль Brokkr-2 на ракете в рамках программы SpaceX Artemis в следующем году. Это будет первый случай, когда частная компания отправит миссию в глубокий космос.

Мотивацией космической добычи является растущая потребность в металлах по мере того, как мир переходит от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Ресурсы Земли ограничены, а добыча полезных ископаемых в традиционных местах сопряжена с экономическими и экологическими издержками. Однако многие астероиды в нашей Солнечной системе содержат множество металлов, таких как кобальт, никель и металлы платиновой группы, которые имеют решающее значение для отраслей промышленности будущего. Кроме того, на этих астероидах концентрация металлов выше, чем на Земле, а это означает, что для производства большего количества металлов необходимо добывать меньше материала.

Astroforge стремится выйти на этот рынок путем успешной коммерциализации добычи полезных ископаемых в космосе. В то время как другие компании в прошлом пытались заниматься космической добычей, Astroforge считает, что нынешняя ситуация более благоприятна из-за снижения затрат и доступности готовых компонентов из процветающей экосистемы космических компаний. Общая стоимость миссии Brokkr-2 компании Astroforge оценивается менее чем в 10 миллионов долларов.

Основатели Astroforge Мэтт Гиалих и Хосе Акаин имеют опыт работы в космической технике, а также в SpaceX и других аэрокосмических компаниях. Они осознавали потенциал космических миссий, но их сдерживали бюрократические проблемы, связанные с работой над проектами в дальнем космосе. Вместо этого они решили запустить Astroforge, чтобы извлечь выгоду из достижений космических технологий и возможности снижения затрат на запуск.

Для своей первой миссии в дальний космос Astroforge нацелилась на астероид М-типа, который, как полагают, содержит более высокую концентрацию металлов, чем Земля. Хотя первоначальная миссия будет включать в себя облет астероида для сбора и исследования данных, Astroforge надеется использовать эту информацию для будущих операций по добыче полезных ископаемых.

Прогресс Astroforge в разработке космического корабля и успешных испытаниях ракет демонстрирует ее готовность к коммерческой миссии в дальний космос. Учитывая растущий спрос на металлы и потенциал космических ресурсов для удовлетворения этих потребностей, Astroforge готова оказать значительное влияние на горнодобывающую промышленность.

Источник: Форбс