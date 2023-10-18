CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Astroforge готовится к первой коммерческой миссии в дальний космос

ByВики Ставропулу

Октябрь 18, 2023
Astroforge готовится к первой коммерческой миссии в дальний космос

Astroforge, калифорнийская компания, добилась значительного прогресса в своей миссии по добыче драгоценных металлов в космосе. Компания собирается запустить свой космический корабль Brokkr-2 на ракете в рамках программы SpaceX Artemis в следующем году. Это будет первый случай, когда частная компания отправит миссию в глубокий космос.

Мотивацией космической добычи является растущая потребность в металлах по мере того, как мир переходит от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Ресурсы Земли ограничены, а добыча полезных ископаемых в традиционных местах сопряжена с экономическими и экологическими издержками. Однако многие астероиды в нашей Солнечной системе содержат множество металлов, таких как кобальт, никель и металлы платиновой группы, которые имеют решающее значение для отраслей промышленности будущего. Кроме того, на этих астероидах концентрация металлов выше, чем на Земле, а это означает, что для производства большего количества металлов необходимо добывать меньше материала.

Astroforge стремится выйти на этот рынок путем успешной коммерциализации добычи полезных ископаемых в космосе. В то время как другие компании в прошлом пытались заниматься космической добычей, Astroforge считает, что нынешняя ситуация более благоприятна из-за снижения затрат и доступности готовых компонентов из процветающей экосистемы космических компаний. Общая стоимость миссии Brokkr-2 компании Astroforge оценивается менее чем в 10 миллионов долларов.

Основатели Astroforge Мэтт Гиалих и Хосе Акаин имеют опыт работы в космической технике, а также в SpaceX и других аэрокосмических компаниях. Они осознавали потенциал космических миссий, но их сдерживали бюрократические проблемы, связанные с работой над проектами в дальнем космосе. Вместо этого они решили запустить Astroforge, чтобы извлечь выгоду из достижений космических технологий и возможности снижения затрат на запуск.

Для своей первой миссии в дальний космос Astroforge нацелилась на астероид М-типа, который, как полагают, содержит более высокую концентрацию металлов, чем Земля. Хотя первоначальная миссия будет включать в себя облет астероида для сбора и исследования данных, Astroforge надеется использовать эту информацию для будущих операций по добыче полезных ископаемых.

Прогресс Astroforge в разработке космического корабля и успешных испытаниях ракет демонстрирует ее готовность к коммерческой миссии в дальний космос. Учитывая растущий спрос на металлы и потенциал космических ресурсов для удовлетворения этих потребностей, Astroforge готова оказать значительное влияние на горнодобывающую промышленность.

Источник: Форбс

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Исследование показало, что «Великая зеленая стена» Китая создает значительный сток углерода

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Инженеры НАСА предпринимают шаги по продлению срока службы миссии "Вояджер"

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Ориониды: впечатляющий метеорный дождь

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Исследование показало, что «Великая зеленая стена» Китая создает значительный сток углерода

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Инженеры НАСА предпринимают шаги по продлению срока службы миссии "Вояджер"

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Ориониды: впечатляющий метеорный дождь

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Атлас Сиенской галактики: полная карта космоса

Октябрь 20, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев