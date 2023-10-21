Новые исследования указывают на древнее грязевое озеро как потенциальный источник доказательств существования жизни на Марсе

Согласно новому исследованию, ученые, ищущие доказательства существования жизни на Марсе в прошлом, возможно, захотят сосредоточить свое внимание на древнем грязевом озере. Хотя регионы с обильными отложениями обычно считаются хорошими отправными точками для поиска, исследование предполагает, что изучение источника отложений, а не регионов, куда они втекали, может быть более плодотворным.

Исследователи предполагают, что в регионе Гидраотес Хаос, субрегионе Оксиа Палус, есть древнее грязевое озеро, которое может содержать скрытые свидетельства прошлой жизни. Грязевое озеро, образовавшееся в результате стратиграфии газонасыщенных аргиллитов почти 4 миллиарда лет назад, дает уникальную возможность взглянуть на древние материалы водоносного горизонта.

В отличие от обширных паводковых каналов, покрывающих Марс, плоский бассейн в Гидраотес Хаос упрощает исследование марсианских водоносных горизонтов и снижает риск накопления наземных осадочных пород. Более того, недра Марса могли оставаться пригодными для жизни даже после того, как поверхность планеты стала негостеприимной. Таким образом, исследование отложений грязевого озера может обнаружить доказательства жизни из геологического прошлого Марса.

НАСА Эймс рассматривает равнины Гидраотес Хаоса в качестве возможного места посадки для будущей миссии, направленной на поиск биомаркеров, в частности липидов, которые могут продержаться на Марсе миллиарды лет. В этом регионе есть и другие интересные особенности, такие как широко распространенные грязевые вулканы и диапиры, которые дают представление о подземных процессах и структурах Марса.

Это исследование проливает свет на сложную геологию Марса и подчеркивает важность исследования богатых отложениями регионов, таких как древнее грязевое озеро в Гидраотес Хаос, в стремлении обнаружить доказательства прошлой обитаемости и потенциальных признаков жизни.

источники:

– «Изучение свидетельств остатков выброса осадочных пород водоносного горизонта Средней Амазонки в марсианской хаотичной местности» – Nature Scientific Reports

– Алексис Родригес, старший научный сотрудник Института планетологии