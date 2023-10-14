Королевский музей Тиррелла: коллекция доисторических сокровищ, установившая мировой рекорд

Королевский музей Тиррелла (RTM) в Дрюллере, Альберта, — это не просто музей. Он был отмечен Книгой рекордов Гиннеса не один, не два, а пять раз за исключительную коллекцию доисторических предметов. С момента своего открытия в 1985 году музей собрал впечатляющую коллекцию окаменелостей и костей, включая несколько замечательных открытий.

РТМ является домом для самого крупного морского животного, когда-либо обнаруженного, наиболее хорошо сохранившегося бронированного динозавра, окаменелости с самой длинной шеей, наиболее полного скелета тираннозавра и, недавно, самой полной археологической находки — полностью неповрежденного орнитомимида. Эти записи, наряду с многочисленными другими заслуживающими внимания достижениями, демонстрируют приверженность музея научным открытиям и сохранению.

Помимо всемирно известной коллекции, Королевский музей Тиррелла также является местом обучения и исследования. Посетители могут погрузиться в интерактивные выставки и образовательные программы, чтобы расширить свои знания в области палеонтологии. Кроме того, в теплое время года проводятся экскурсии по окрестным бесплодным землям, где посетители имеют возможность сделать свои собственные замечательные открытия.

Исследователи музея сыграли решающую роль в научном сообществе, помогая идентифицировать новые виды и обнаруживая редко встречающиеся окаменелости. Их преданность развитию области палеонтологии очевидна в высоком уровне их коллекции.

Независимо от того, посещаете ли вы впервые или бывали раньше, поездка в Королевский музей Тиррелла оставит незабываемые впечатления. Благодаря своей коллекции мировых рекордов и постоянному вкладу в научные исследования этот музей является настоящим сокровищем как для энтузиастов палеонтологии, так и для любителей истории. Не упустите шанс стать свидетелем чудес доисторического мира.