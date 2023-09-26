Тиоловые лиганды влияют на сборку нанокластеров металлов

Металлические нанокластеры, представляющие собой крошечные кристаллические структуры, содержащие от нескольких до сотен атомов металла, обладают уникальными свойствами, которые делают их перспективными для различных применений. Недавно исследователи из Аньхойского университета исследовали сборку нанокластеров золота и серебра (Au9Ag6) с использованием двух разных тиоловых лигандов: SPhpOMe и SPhoMe. Целью было понять, как конкретный выбор лиганда влияет на синтез и атомную структуру нанокластеров.

Команда обнаружила, что нанокластеры образуют различные сверхрешеточные структуры более высокого порядка в зависимости от используемого тиолового лиганда. Нанокластеры Au9Ag6-SPhpOMe расположены по схеме ABAB, а нанокластеры Au9Ag6-SPhoMe собраны по схеме ABCDABCD. Это различие в структуре возникло из-за упаковки атомов золота и серебра внутри ядра нанокластера, на которую повлиял используемый лиганд.

Кроме того, исследователи заметили, что оптические свойства нанокластеров также различаются в зависимости от лиганда. Интенсивность фотолюминесценции нанокластеров Au9Ag6-SPhoMe была выше, чем у нанокластеров Au9Ag6-SPhoMe. Такое различие в оптических свойствах было объяснено усилением нековалентных связывающих взаимодействий в нанокластерах Au9Ag6-SPhoMe.

Понимание влияния тиоловых лигандов на сборку нанокластеров дает ценную информацию для разработки наноматериалов с индивидуальной структурой и свойствами. Исследователи надеются применить эти знания в будущем для создания нанокластеров с индивидуальными свойствами для различных приложений, особенно в области оптики.

Это исследование подчеркивает важность атомной точности в нанонауке и подчеркивает роль инженерии лигандов в контроле сборки нанокластеров. Лучше понимая корреляции между структурой и свойствами, исследователи могут открыть новые возможности для наноматериалов с улучшенными характеристиками.

Источник: Пейяо Пан и др., Лиганд-коррелированная кристаллическая сборка нанокластеров с атомной точностью, Полиоксометаллаты (2023). DOI: 10.26599/POM.2023.9140035