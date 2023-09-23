Ученые обнаружили двумерные оптические волноводы, способные переносить свет

Ученые Чикагского университета сделали революционное открытие в области оптики. Они обнаружили, что лист кристаллического стекла толщиной всего в несколько атомов, известный как двумерный оптический волновод, может улавливать и переносить свет. Этот материал не только эффективен, но и может преодолевать относительно большие расстояния, до сантиметра, что важно в мире световых вычислений.

Исследование, опубликованное в журнале Science, демонстрирует потенциал двумерных фотонных схем. Тонкие и плоские нити стеклянного кристалла действуют как волноводы, позволяя свету направляться вдоль чипа с помощью призм, линз и переключателей. В отличие от традиционных волноводов, в которых частицы света остаются закрытыми, эта система позволяет части фотонов выходить из кристалла во время движения, подобно тому, как чемоданы размещаются наверху конвейерной ленты, а не внутри закрытой трубы. Это открывает новые возможности для создания сложных устройств и датчиков на микроскопическом уровне.

Ученые надеются использовать эту технологию для создания очень тонких фотонных схем, которые можно будет объединять друг с другом для интеграции большего количества крошечных устройств в одну и ту же область чипа. Хотя в экспериментах использовался дисульфид молибдена, принципы, лежащие в основе этого открытия, должны применяться и к другим материалам.

Это новаторское исследование является результатом многолетней упорной работы и инноваций команды Чикагского университета. Им пришлось разработать собственные методы выращивания материала и измерения поведения света. Результаты могут совершить революцию в области оптики и проложить путь к новым достижениям в технологиях.

Источник: Центр исследований материалов и инженерии Чикагского университета, научный журнал. DOI: 10.1126/science.adi2322.