Исследователи проводят квантовое моделирование обратного течения времени с использованием запутанности

Исследователи из Кембриджского университета сделали интригующее открытие в области квантовой механики. Манипулируя квантовыми запутанностями, они смогли смоделировать то, что могло бы произойти, если бы течение времени повернулось вспять. Команда под руководством Дэвида Арвидссона-Шукура из Кембриджской лаборатории Hitachi связала свою теорию с квантовой метрологией — областью, которая использует квантовую теорию для проведения высокочувствительных измерений. Эксперимент включал запутывание двух частиц, одной из которых манипулировали, чтобы изменить прошлое состояние другой частицы, тем самым изменив результат эксперимента.

Запутанностью называют ситуацию, когда группа частиц имеет одинаковые квантовые состояния даже после того, как их разделяют большие расстояния. Это явление лежит в основе квантовых вычислений, где запутанные частицы используются для выполнения сложных вычислений. Хотя концепция частиц, путешествующих назад во времени, была предметом споров, подход кембриджской команды проливает новый свет на эти возможности.

Моделирование команды продемонстрировало, что теоретически возможно задним числом изменить прошлые действия с помощью манипуляций с квантовой запутанностью. Например, они проиллюстрировали, как кто-то может отправить подарок другому человеку в первый день, не зная его списка желаний до второго дня, но при этом умудриться изменить то, что было отправлено в первый день, на основе полученной информации. Это нововведение открывает потенциальные возможности применения в квантовых вычислениях и других технологиях.

Эксперимент показал, что вероятность неудачи наблюдаемого эффекта составляет 75%, а это означает, что желаемый результат был достигнут только в одном из четырех запусков. Чтобы смягчить это, исследователи предложили отправлять множество запутанных фотонов и использовать фильтр для удаления неисправленных фотонов, гарантируя, что некоторые из них в конечном итоге будут нести обновленную информацию. Хотя команда поясняет, что их работа не позволяет совершать традиционные путешествия во времени, она представляет собой значительное исследование основ квантовой механики и средство исправления прошлых ошибок ради лучшего будущего.

Исследование было поддержано различными фондами и организациями, в том числе Фондом Швеция-Америка, Мемориальным фондом Ларса Хиерты, Гиртон-колледжем и Исследовательским советом по инженерным и физическим наукам (EPSRC).

Источник: Кембриджский университет, Physical Review Letters.