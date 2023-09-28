Жестокая игра на выживание альпийских сурков перед лицом климатического кризиса

Очаровательные альпийские сурки, которыми восхищаются туристы и увековеченные в искусстве и рекламе, живут в жестокой конкуренции за доминирование. Однако климатический кризис усиливает их борьбу за выживание в Альпах.

В лаборатории недалеко от французско-итальянской границы экологи Кристоф Бонанфан и Ребекка Гарсия бережно обращаются с альпийскими сурками, вводя им анестезию, беря измерения и образцы и возвращая их в место отлова. Сурки, известные своим жестоким характером, яростно борются за территорию и господство. Доминирующая пара препятствует воспроизводству других членов семьи из-за издевательств и уровня стресса. Подчиненные должны покинуть группу или убить своих родителей, чтобы спариваться.

Исследователи называют эту битву за доминирование «Игрой в норы», проводя параллели с известным телешоу. Более теплый климат в Альпах делает игру еще более жестокой: конфликты растут, а подчиненные раньше покидают свои группы. Уменьшение снежного покрова, необходимого для изоляции нор во время спячки, угрожает выживанию детенышей сурков. В результате возрос уровень детоубийств, а стабильность социальных структур и семейных групп снизилась.

Другие изменения, связанные с климатом, такие как выход за пределы лесной зоны и появление новых хищников, еще больше усугубляют угрозы, с которыми сталкиваются сурки. Потепление в Альпах служит яркой иллюстрацией климатической чрезвычайной ситуации.

Хотя альпийский сурок в настоящее время не находится под угрозой исчезновения, его популяция неуклонно сокращается на 4% ежегодно из-за этих климатических факторов. Исследователи работают над пониманием и смягчением этих угроз, чтобы защитить сурков и их сложную социальную структуру.

Источники: Лионский университет.