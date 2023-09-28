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Жестокая игра на выживание альпийских сурков перед лицом климатического кризиса

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Жестокая игра на выживание альпийских сурков перед лицом климатического кризиса

Очаровательные альпийские сурки, которыми восхищаются туристы и увековеченные в искусстве и рекламе, живут в жестокой конкуренции за доминирование. Однако климатический кризис усиливает их борьбу за выживание в Альпах.

В лаборатории недалеко от французско-итальянской границы экологи Кристоф Бонанфан и Ребекка Гарсия бережно обращаются с альпийскими сурками, вводя им анестезию, беря измерения и образцы и возвращая их в место отлова. Сурки, известные своим жестоким характером, яростно борются за территорию и господство. Доминирующая пара препятствует воспроизводству других членов семьи из-за издевательств и уровня стресса. Подчиненные должны покинуть группу или убить своих родителей, чтобы спариваться.

Исследователи называют эту битву за доминирование «Игрой в норы», проводя параллели с известным телешоу. Более теплый климат в Альпах делает игру еще более жестокой: конфликты растут, а подчиненные раньше покидают свои группы. Уменьшение снежного покрова, необходимого для изоляции нор во время спячки, угрожает выживанию детенышей сурков. В результате возрос уровень детоубийств, а стабильность социальных структур и семейных групп снизилась.

Другие изменения, связанные с климатом, такие как выход за пределы лесной зоны и появление новых хищников, еще больше усугубляют угрозы, с которыми сталкиваются сурки. Потепление в Альпах служит яркой иллюстрацией климатической чрезвычайной ситуации.

Хотя альпийский сурок в настоящее время не находится под угрозой исчезновения, его популяция неуклонно сокращается на 4% ежегодно из-за этих климатических факторов. Исследователи работают над пониманием и смягчением этих угроз, чтобы защитить сурков и их сложную социальную структуру.

Источники: Лионский университет.

By Мамфо Брешиа

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