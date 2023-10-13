Согласно недавнему исследованию, опубликованному Королевским обществом, примерно 14,300 1,000 лет назад Земля пережила мощную солнечную бурю, и ученые предупреждают, что относительно скоро может произойти еще одно событие такого масштаба. Хотя термин «относительно скоро» используется в отношении геологических временных масштабов, радиоуглеродное тестирование показывает, что подобные события происходят примерно раз в XNUMX лет.

Ведущий автор исследования Эдуард Бард подчеркивает разрушительное воздействие, которое такое событие окажет на сегодняшние энергетические и интернет-сети. Он предупреждает, что возникновение такой солнечной бури в современном мире может привести к значительным нарушениям в средствах связи и путешествиях.

Во время солнечной бури магнитное поле Солнца ослабевает, что приводит к массивным солнечным вспышкам и корональным выбросам массы (КВМ). Заряженные частицы испускаются и могут нанести серьезный ущерб всему на своем пути. Хотя нет зарегистрированных свидетелей столь сильного шторма, как тот, который был обнаружен исследователями, известно, что событие Кэррингтона 1859 года является самым сильным событием, когда-либо зарегистрированным. Несмотря на то, что он убил телеграфистов по всей территории Соединенных Штатов, он был значительно слабее, чем ураган, произошедший 14,300 XNUMX лет назад.

Отслеживание существования древних солнечных бурь потребовало титанических усилий междисциплинарной науки. Радиоуглеродные измерения окаменелостей деревьев под руслами французских рек и ледяных кернов в Гренландии предоставили необходимые данные. Используемая методология приписывается японскому физику Фуса Мияке, который разработал ее в 2012 году. Следовательно, эти суперштормы теперь называются событиями Мияке.

Хотя потенциальный ущерб, который такой шторм может нанести нашему современному миру, остается неопределенным, Бенджамин Поуп, астроном из Университета Квинсленда, подчеркивает необходимость дальнейших исследований этих событий. Он утверждает, что даже если они происходят раз в тысячу лет, крайне важно инвестировать в их понимание и прогнозирование, а также в смягчение их последствий.

источники:

- Исследование Королевского общества

– Вашингтон Пост