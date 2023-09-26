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Генетический парадокс шпицбергенского оленя: адаптация к экстремальным условиям жизни

ByГабриэль Бота

сентябрь 26, 2023
Генетический парадокс шпицбергенского оленя: адаптация к экстремальным условиям жизни

Шпицбергенский северный олень, несмотря на ограниченное генетическое разнообразие и инбридинг, сумел в рекордно короткие сроки адаптироваться к экстремальным условиям жизни. Исследователи называют это генетическим парадоксом. Однако остается вопрос, смогут ли они пережить быстрые изменения климата.

Шпицбергенский олень, обладающий наибольшим инбридингом и наименьшим генетическим разнообразием среди подвидов северных оленей Крайнего Севера, мигрировал на Шпицберген из России около 7,000-8,000 лет назад. Это небольшое количество первоначальных животных, а инбридинг создавал потенциальные проблемы с точки зрения вредных мутаций и генетических вариантов, было плохой отправной точкой для эволюции.

Однако со временем шпицбергенскому оленю удалось адаптироваться, и сейчас его популяция насчитывает более 20,000 XNUMX животных. У них развились различные приспособления к жизни в высоких широтах Арктики, такие как меньший размер, более короткие ноги и способность переваривать мхи при отсутствии лишайников. Они также приспособили свой циркадный ритм к экстремальным сезонным колебаниям на Шпицбергене.

Шпицбергенский северный олень был изолирован в течение как минимум 7,000 лет, что привело к высокой степени инбридинга. Эта изоляция в сочетании с почти полным исчезновением из-за чрезмерной охоты создала узкое место в популяции. Инбридинг, хотя его обычно считают вредным для небольших популяций, может помочь избавиться от вредных мутаций — процесс, известный как «очистка».

Подобные явления наблюдались в Новой Зеландии, где попугаи Какапо оказались под угрозой исчезновения после прибытия чужеродных видов. Однако в результате длительного периода инбридинга вредные генетические варианты исчезли из популяции.

Понимание генетического состояния и адаптивности шпицбергенского оленя имеет решающее значение для управления популяцией и усилий по ее сохранению. Дальнейшие исследования будут посвящены скорости отбора вредных мутаций и развитию полезных мутаций, которые позволили северным оленям адаптироваться к экстремальным условиям жизни.

источники:
NTNU – Норвежский университет науки и технологий
iScience Журнал

By Габриэль Бота

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