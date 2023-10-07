Растения, выделяющие соединения, усугубляющие загрязнение воздуха, показали исследования

Резюме:

Недавнее исследование показало, что растения, такие как дубы и тополя, будут выделять больше изопрена — соединения, которое способствует ухудшению качества воздуха на потеплеющей планете. Изопрен может усугубить проблемы с твердыми частицами и низким содержанием озона в атмосфере. Однако то же соединение может также улучшить качество чистого воздуха и сделать растения более устойчивыми к стрессовым факторам, таким как насекомые и высокие температуры. Исследование поднимает вопросы о поиске правильного баланса между устойчивостью растений и загрязнением воздуха. Изопрен является вторым по величине выбросом углеводорода на Земле. Он вступает в реакцию с соединениями оксидов азота, содержащимися в загрязнении воздуха, образуя озон и другие вредные для здоровья побочные продукты как для людей, так и для растений. Исследование команды МГУ показало, что повышение температуры оказывает большее влияние на производство изопрена, чем повышение уровня углекислого газа. Исследователи провели эксперименты с растениями тополя и обнаружили, что повышение температуры на 10 градусов по Цельсию привело к более чем десятикратному увеличению выбросов изопрена. Это открытие поможет прогнозировать будущие выбросы изопрена и поможет сообществам сделать осознанный выбор в отношении загрязнения воздуха.

Согласно недавнему исследованию, растения выделяют соединение под названием изопрен, которое может ухудшить качество воздуха, способствуя образованию твердых частиц и низкому содержанию озона в атмосфере. Изопрен, хотя и способствует загрязнению воздуха, также оказывает положительное влияние на устойчивость растений и качество чистого воздуха. Исследование поднимает вопросы о балансе между устойчивостью растений и загрязнением воздуха. Изопрен является вторым по величине выбросом углеводородом на Земле, но он малоизвестен общественности. Он реагирует с соединениями оксидов азота, содержащимися в загрязнении воздуха, образуя озон и другие вредные для здоровья побочные продукты. Исследователи заметили, что повышение температуры оказывает большее влияние на производство изопрена по сравнению с повышением уровня углекислого газа. В их экспериментах с тополями повышение температуры на 10 градусов по Цельсию привело к увеличению выбросов изопрена более чем в десять раз. Это открытие позволит исследователям лучше прогнозировать будущие выбросы изопрена и лучше подготовиться к их последствиям. Кроме того, это может помочь отдельным лицам и сообществам принимать обоснованные решения относительно загрязнения воздуха.

источники:

– Исследование Мичиганского государственного университета:

– Профессор Том Шарки, Университет штата Мичиган: