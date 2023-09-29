Прототип ракеты Hopper компании Stoke Space продемонстрировал успешные летные испытания

Stoke Space недавно поделилась потрясающими новыми фотографиями с летных испытаний прототипа многоразовой ракеты Hopper. Испытание, получившее название Hopper2, включало в себя демонстрацию вертикального взлета и вертикальной посадки, а ракета второй ступени успешно поднялась примерно на 30 футов над землей, а затем благополучно приземлилась в намеченной зоне приземления.

На фотографиях, предоставленных Stoke Space, изображен космический корабль на стартовой площадке на испытательном полигоне в Мозес-Лейк, штат Вашингтон, с водородно-кислородным двигателем ракеты, зажигающим яркое пламя во время старта. Целью этого испытания, проведенного 17 сентября, была демонстрация нескольких систем и элементов конструкции Хоппера, в том числе его нового двигателя, теплового экрана на основе охлаждающей жидкости и двигательной установки.

Хотя космический корабль не подвергался непосредственному воздействию тепла при гиперзвуковом входе во время испытательного полета, он успешно проработал со 100% ожидаемой тепловой нагрузки в смоделированных условиях. Это достижение приближает компанию Stoke Space к разработке полностью многоразовых ракет.

Компания Stoke Space заявила: «Это испытание было последним испытанием в нашей программе демонстрации технологий Hopper. Мы успешно выполнили все запланированные задачи», — говорится в сообщении об успешном тестовом запуске. Они также выразили уверенность в своем новом подходе к созданию надежных и быстро пригодных для повторного использования космических аппаратов, указав, что они получили ценные данные, которые позволят им превратить конструкцию транспортного средства из демонстратора технологий в надежный многоразовый космический аппарат.

После успешного испытания второй ступени ракеты Stoke Space теперь сосредоточится на разработке многоразовой первой ступени в рамках своей цели по созданию полностью многоразовой ракеты со сроком изготовления всего 100 часа.

источники:

- Сток Спейс (заявление)

– Изображения из аккаунта Stoke Space в Твиттере (теперь X)