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Прототип ракеты Hopper компании Stoke Space продемонстрировал успешные летные испытания

ByГабриэль Бота

сентябрь 29, 2023
Прототип ракеты Hopper компании Stoke Space продемонстрировал успешные летные испытания

Stoke Space недавно поделилась потрясающими новыми фотографиями с летных испытаний прототипа многоразовой ракеты Hopper. Испытание, получившее название Hopper2, включало в себя демонстрацию вертикального взлета и вертикальной посадки, а ракета второй ступени успешно поднялась примерно на 30 футов над землей, а затем благополучно приземлилась в намеченной зоне приземления.

На фотографиях, предоставленных Stoke Space, изображен космический корабль на стартовой площадке на испытательном полигоне в Мозес-Лейк, штат Вашингтон, с водородно-кислородным двигателем ракеты, зажигающим яркое пламя во время старта. Целью этого испытания, проведенного 17 сентября, была демонстрация нескольких систем и элементов конструкции Хоппера, в том числе его нового двигателя, теплового экрана на основе охлаждающей жидкости и двигательной установки.

Хотя космический корабль не подвергался непосредственному воздействию тепла при гиперзвуковом входе во время испытательного полета, он успешно проработал со 100% ожидаемой тепловой нагрузки в смоделированных условиях. Это достижение приближает компанию Stoke Space к разработке полностью многоразовых ракет.

Компания Stoke Space заявила: «Это испытание было последним испытанием в нашей программе демонстрации технологий Hopper. Мы успешно выполнили все запланированные задачи», — говорится в сообщении об успешном тестовом запуске. Они также выразили уверенность в своем новом подходе к созданию надежных и быстро пригодных для повторного использования космических аппаратов, указав, что они получили ценные данные, которые позволят им превратить конструкцию транспортного средства из демонстратора технологий в надежный многоразовый космический аппарат.

После успешного испытания второй ступени ракеты Stoke Space теперь сосредоточится на разработке многоразовой первой ступени в рамках своей цели по созданию полностью многоразовой ракеты со сроком изготовления всего 100 часа.

источники:
- Сток Спейс (заявление)
– Изображения из аккаунта Stoke Space в Твиттере (теперь X)

By Габриэль Бота

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