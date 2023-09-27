Опускание Нью-Йорка: выявление регионов с самым быстрым погружением

Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА и факультета наук о Земле и планетах Университета Рутгерса представили новое исследование, в котором определены регионы Нью-Йорка, которые тонут быстрее всего. Результаты, опубликованные в журнале Science, подчеркивают потенциальное ухудшение ситуации с наводнениями в городе, поскольку уровень моря продолжает повышаться.

Используя передовые технологии, такие как интерферометрический радар с синтезированной апертурой (InSAR) и глобальную навигационную спутниковую систему, исследователи определили, что Нью-Йорк тонет со скоростью примерно 1.6 миллиметра в год. Исследование выявило «горячие точки» затопления: аэропорт Ла-Гуардия и стадион Артура Эша в Квинсе испытали наиболее быстрое вертикальное движение суши в период с 2016 по 2023 год.

Феномен опускания можно объяснить геологическим процессом, известным как ледниковая изостатическая корректировка, который начался около 20,000 XNUMX лет назад, когда северная половина Северной Америки была покрыта огромной ледяной шапкой. По мере того как лед таял, земля под ним, которая была подавлена, постепенно поднималась. Однако со временем земля принимает свою первоначальную форму и тонет.

Удаление воды из подземных водоносных горизонтов также может способствовать усилению опускания. Примечательно, что все районы, определенные как «горячие точки», в прошлом использовались как свалки. Например, аэропорт Ла-Гуардия служил свалкой в ​​1930-х и 1940-х годах.

Хотя затопление не является прямым результатом изменения климата, эти регионы станут более уязвимыми к наводнениям из-за повышения уровня моря в будущем. И наоборот, исследование также обнаружило области поднятия, в том числе Ньютон-Крик в Восточном Вильямсбурге. Причина возникновения этих возвышающихся регионов остается неясной.

Результаты этого исследования имеют практическое значение для градостроителей с точки зрения инвестиций в береговую оборону и инфраструктуру для смягчения последствий затопления и обеспечения устойчивости города к будущим наводнениям.

источники:

– Лаборатория реактивного движения НАСА

– Факультет наук о Земле и планетах Университета Рутгерса