Раскрытие вулканических тайн: расшифровка извержения Ла-Пальмы в 2021 году

Извержение 2021 года на испанском острове Ла-Пальма раскрыло скрытые тайны подземной вулканической системы. Это извержение, ставшее первой вулканической активностью на острове за 50 лет, нанесло значительный ущерб зданиям и сельскохозяйственным угодьям, но не привело к человеческим жертвам благодаря своевременной эвакуации. Теперь ученые изучают кристаллические капсулы внутри затвердевшей лавы, чтобы получить представление о внутреннем устройстве Земли.

Анализируя кристаллы, найденные в лаве, ученые могут определить тип магмы и ее источник глубоко в недрах Земли. Эта информация в сочетании с сейсмическими данными о землетрясениях, вызванных движением магмы, может помочь ученым предсказать тип и интенсивность будущих извержений. Эта судебно-медицинская экспертиза лавы предоставит «четырехмерное видео» прошлого, настоящего и будущего вулкана.

Вулканологи, изучавшие извержение Ла-Пальмы, получили уникальную возможность собрать свежие образцы лавы непосредственно с места извержения, даже когда расплавленная порода текла через населенные пункты. Для отбора проб использовались различные методы: от использования лопат или металлических когтей, похожих на клещи, до использования самодельных рычагов для отбора проб, сделанных из зубчатых шестов. Образцы лавы были быстро закалены в воде, чтобы сохранить химический состав.

Помимо изучения лавы, ученые собирали пирокластическое вещество — вулканические обломки, выброшенные во время извержений. Эти обломки дают ценную информацию о процессе извержения. Во время извержения часто происходили землетрясения, что указывало на подъём магмы под поверхность.

Расшифровывая тайны, скрытые внутри кристаллов, и изучая процесс извержения в режиме реального времени, ученые надеются лучше понять и предсказать будущую вулканическую активность. Это исследование имеет решающее значение для защиты сообществ, живущих в вулканических районах, и смягчения потенциального воздействия будущих извержений.

Определения:

– Магма: расплавленная порода под поверхностью Земли.

– Пирокластическое вещество: вулканические обломки, выброшенные во время извержений.

– Сейсмические данные: данные, собранные в результате землетрясений.

источники:

- Исходная статья: Журнал Smithsonian Magazine: Извержение вулкана на Ла-Пальме раскрывает скрытые тайны подземелья.