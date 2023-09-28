Невероятное искусство личинок жуков-черепах: создание зонтиков из фекалий

В мире скрытых чудес немногие столь же изобретательны, как личинки жуков-черепах. Эти хитрые существа используют свои собственные фекалии для изготовления замысловатых зонтиков, обеспечивающих одновременно защиту и маскировку. Недавнее исследование, опубликованное в журнале ZooKeys, углубляется в кропотливый процесс создания этих замечательных щитов.

Когда жуки-черепахи все еще находятся на личиночной стадии, они используют свои фекалии для создания щита, защищающего их от хищников и непогоды. Используя телескопический анус, личинки могут вытягивать и маневрировать своими отходами, создавая на спине навозный зонтик. Этот щит служит нескольким целям: маскирует их под неаппетитные кучи экскрементов, а также защищает от хищников. Личинки даже используют свои щиты как оружие, отбивая злоумышленников, когда это необходимо.

Кэролайн Чабу, одна из авторов исследования, описывает личинок жуков-черепах как серых личинок, но их взрослые собратья потрясающе красивы. Эти жуки получили свое название из-за куполообразной верхней части панциря, напоминающей по форме панцирь черепахи, а по цвету - драгоценные камни. Жуки-черепахи, в частности, напоминают золотые самородки с ножками.

Исследование направлено на восполнение пробела в понимании жуков-черепах, уделяя особое внимание ювенильной фазе, которая часто упускается из виду в научных коллекциях. Хотя взрослые жуки часто сохраняются в музеях, более мягкие личинки в этих коллекциях отсутствуют. Наблюдая за жуками от яйца до взрослой особи, исследователи надеются задокументировать весь процесс создания и использования щита.

Жуки-черепахи — не единственные виды, использующие архитектурные приемы на личиночной стадии. Жуки-тигры создают глиняные башенки, а личинки ручейников строят коконы из гальки и листьев. Фекалии, возможно, и являются нетрадиционным строительным материалом, но они легко доступны и служат своей цели. Различные виды жуков-черепах создают различные стили фекальной архитектуры: от веерообразных щитов до сложных вихревых колец, напоминающих птичьи гнезда.

Это исследование проливает свет на замечательные способности личинок жуков-черепах, демонстрируя их находчивость и приспособляемость. Исследование скрытых чудес природы продолжает удивлять и вдохновлять, раскрывая сложность и креативность даже самых маленьких существ на нашей планете.

Определения:

– Жуки-черепахи: группа жуков семейства листоедов, известная своими куполообразными верхними панцирями, напоминающими панцирь черепахи.

– Личинки: незрелая стадия насекомого, предшествующая метаморфозу во взрослую форму.

– Щит: структура, созданная личинками жуков-черепах с использованием собственных фекалий, обеспечивающая защиту и маскировку.

– Камуфляж: действие, позволяющее слиться с окружающей средой, чтобы избежать обнаружения или нападения хищников.

– Анус: отверстие, через которое продукты жизнедеятельности выводятся из организма.

– Хищники: животные, которые охотятся и питаются другими организмами.

– Мимикрия: действие, напоминающее что-то другое с целью получения преимущества в выживании.

– Архитектура: искусство или практика проектирования и строительства зданий.

– Дотошный: проявляет большое внимание к деталям; очень внимательно и точно.

– Паразитоиды: организмы, которые откладывают яйца в тела других организмов, в конечном итоге убивая своего хозяина.

– Драгоценные камни: драгоценные или полудрагоценные камни, используемые в ювелирных изделиях и других декоративных предметах.

– Коллекции естествознания: коллекции сохранившихся образцов, обычно хранящиеся в музеях и используемые для научных исследований и исследований.

– Приманка: объект, используемый для отвлечения или введения хищников в заблуждение.

– Неисчерпаемый: невозможно использовать или истощать.

– Нити: длинные нитевидные структуры.

– Вихревые катушки: Спиральные образования.

– Музеи: учреждения, которые сохраняют и демонстрируют культурные, исторические и научные артефакты для всеобщего обозрения и образования.

источники:

– Журнальная статья: ZooKeys, «Структура и функции фекальных щитков личинок жуков-черепах (Chrysomelidae: Cassidinae) с новыми ассоциациями растений-хозяев» (URL-адрес недоступен)

– Автор исследования: Линетт Стрикленд, биолог из Бостонского университета.

– Автор исследования: Кэролайн Чабу, научный сотрудник Музея штата Небраска при Университете Небраски-Линкольн.